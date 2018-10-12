將部署外離島、本島河防區 近程自動化防禦系統 明年起採購

2018-10-12

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應少子化趨勢及國軍兵力減少現況，軍方決定在金馬外離島及本島河防地區，部署可以遠距操控的「近程自動化防禦武器系統」，相關計畫已獲核定，總金額達到七億二千五百萬元。

軍方官員表示，國防部已在八月十四日核定「近程自動化防禦武器系統」整體獲得規劃書，由陸軍司令部籌購六套「近程自動化防禦武器系統」、聯合指管系統兩套及掩體設施新建（改建）工程，七億二千餘萬元預算將納入一○八至一一○年度編列。

軍方官員強調，明年起採購及部署的主要原因是國軍在實施「精粹案」後兵力大幅縮減；加上受到少子化趨勢影響，金馬外離島及本島的河防地區，人員都必須調整到第二線實施守備。

另外，現役各類防禦武器老舊、保養不易，射速慢、已無法藉火力殲敵於水際或可能登陸地區，有必要籌購射程較遠、射速較快的「近程自動化防禦武器系統」，可有效發揚長距離精準火力，殲敵於海上，更有利於我軍戰力的發揮。

官員說，「近程自動化防禦武器系統」分為地面部隊使用的「岸置型」及海軍艦艇使用的「艦載型」兩種，中科院在二○一四年起，就曾在烏坵、屏東三軍聯訓基地等地區進行實彈射擊驗證，中科院去年曾在二○一七年巴黎航展中展示這套系統。此外，中科院曾分別邀請陸海空軍司令部人員現場了解，經過四年的評估後，陸軍司令部決定下第一批訂單，其他軍種則還在觀望中。

這套系統主要武器是國造T75-20機砲，分為單管式的XTR-101型及雙管式的XTR-102型，都採有線遠端遙控方式執行操作，操控人員可以在安全的掩體內以遠距方式操控，減少人員傷亡。

中科院並研發出「集火射擊系統」，可將各個原本獨立、各打各的火砲系統，藉由系統設定，轉換為一個操控台同時控制多門火砲，針對設定優先目標進行集中火力攻擊。

官員指出，「近程自動化防禦武器系統」雖然不是全新科技，但優點是成本很低，運用台灣成熟的光電技術，再加上國軍現有的武器系統整合而成，成本效益相當高。