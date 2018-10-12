模擬東部遇襲 聯電操演下週登場

2018-10-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國航艦「遼寧號」今年四月行經台灣東部外海時，曾模擬艦載機起降訓練。為模擬我東部基地遇敵空襲，國軍將在本月十六、十七日在花蓮空域、近海執行「聯電107-2操演」，安排磐石級油彈補給艦扮演假想敵，模擬我佳山基地等駐點遭他國戰機、直升機襲擊時，防衛軍的因應作為。據悉，這也是國軍本週二執行地空聯合作戰演訓後，今年第二場「戰備月」示範操演。

根據交通部航港局公布的飛航公告資訊顯示，國軍「聯電107-2操演」預演在昨日、今日與十五日執行，十六日、十七日則正式登場，陸軍航特部直升機、海軍水面艦與空軍戰機將投入演訓。據規劃，海軍將由噸位最大的磐石級油彈補給艦扮演假想敵，也將對防衛軍基地進行通信干擾，據信是模擬中國遼寧號航空母艦航行至台灣東部外海，並派艦載機執行空襲。

根據軍方演訓規劃，防衛軍將以鞏固佳山基地在內的台灣東部重要據點為主，防衛軍戰機將自佳山基地起飛執行防衛作戰，並模擬對敵海軍施以打擊。過去「聯電操演」多為資通電單位的演訓，此次加入其他軍種演練，除為明年一季一度的「戰備月」暖身外，也可增加跨軍種聯合作戰能力。

這也是國軍繼本週二在桃園龍潭執行空軍、陸航、裝甲等單位「地空聯合操演」後，第二場「戰備月」示範演訓。當時「地空聯合操演」除邀請媒體採訪外，總統蔡英文更與巴拉圭總統阿布鐸一同到場觀摩。