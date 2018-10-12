挺韓國瑜影片 也抄泰國雞精廣告

2018-10-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長參選人韓國瑜競選影片《幫我回家》被爆，抄襲成大學生會在二○一四年的自製影片；高雄市議員邱俊憲昨在議會質詢，指《幫》片也抄襲、變造「泰國雞精廣告」，已涉法律及道德問題；而《幫》片作者Hsu.Dr昨被起底，指他近期製作十多部挺韓國瑜、貶對手陳其邁及政府的影片上傳，懷疑他真正身分。

邱俊憲昨揭發「讓人飆淚五十萬人點閱的韓國瑜《幫我回家》競選影片，原來是變造泰國雞精廣告」。邱俊憲說，市長參選人以變造泰國廣告場景，做為《幫我回家》影片的片段，諷刺高雄青年無法在高雄生存，但影片其實是泰國雞精廣告賣米線的場景。

韓國瑜回應，他不認識製作影片的人，但要提醒製作時須注意侵權問題，至於此人可能被提告，他會請陣營和對方聯絡，提供法律協助。韓說，只要不是太過人身攻擊，「沒有必要為了選舉，搞得好像三代有仇」。

邱俊憲批評，韓國瑜以「技術性」解釋影片的問題，但這不是技術性問題，直接取用並變造就有法律問題，更是高度道德問題。

韓國瑜陣營指製作影片的Hsu.Dr是支持韓國瑜的網路義勇軍，他們也不認識；但網友質疑，能在短期密集製作這麼多影片還上傳YouTube，恐非一般民眾所為，應是專業級人士，也懷疑Hsu.Dr真正身分是誰。