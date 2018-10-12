學生嗆︰年輕人意見 用選票讓柯知道

2018-10-12

「不是只有柯市長會經營臉書和LINE」

〔記者林曉雲、邱書昱／綜合報導〕「雙北市長青年論壇」團隊發言人、國立台北大學學生議會議長林義翔表示，看到柯文哲市長的回應很傻眼、難過、灰心；柯一再宣稱很重視年輕人的聲音，卻小看近二十所大學學生會共同舉辦的論壇活動，「不是只有柯市長會經營臉書和LINE」，大學生們更能掌握網路社團風向，如果柯市長仍然拒絕參加這個活動，學生們會用選票讓柯市長知道年輕人的意見。

林義翔表示，「雙北市長青年論壇」是以青年提問、候選人針對青年政策向其他候選人提出共同提問、現場提問及候選人總結，做為活動流程，亦即以候選人與青年世代的對話為主軸，就年輕族群所關注的青年勞動、青年住宅等議題，提出政見解釋與施政措施，而不是以「辯論會」形式進行，也並非是候選人彼此爭辯的辯論場域；柯市長誤導成他會參加公辦辯論而拒絕大學生自辦論壇，是不肯正視此場選舉中不斷受忽視與漠視的青年聲音。

林義翔說明，雙北市長青年論壇共邀請六位候選人參加，目前只有柯文哲和侯友宜兩人拒絕參加，蘇貞昌、姚文智、丁守中和李錫錕四人均已答應參加論壇。侯友宜昨回應，預定舉辦時間他另有行程，會再跟學生討論時間。

該論壇團隊包括台大學生會、輔大學生會、文化大學學生會、台灣海洋大學學生會、台北大學學生會、政大學生會、台北市立大學學生會、成大學生會、銘傳大學台北校區學生議會、真理大學學生會、陽明大學學生會、馬偕醫學院學生會、東吳大學學生議會、台灣科技大學學生會等。

林義翔直言，不少大學生很喜歡柯，因此團隊是正式發出邀請柯參加論壇，並非「不是人家『叫』你做，你就做」，況且團隊中有五、六成學生住雙北市，是雙北市長的選民。此外，柯文哲之前肯參加熱舞大賽和電競比賽活動，好像願意靠近年輕人，對照這次不斷拒絕參加青年論壇，也讓人質疑是否係因為柯自認為有執政優勢、已掌握年輕人的票？

林義翔呼籲柯文哲不要小看學生團體的力量，若柯仍決定拒絕參加論壇，團隊也會讓柯市長知道年輕人的意見。