柯拒參加青年論壇 姚丁批荒唐

2018-10-12

首都市長不敢辯論 只敢靠網紅和網軍

〔記者沈佩瑤、簡惠茹、周彥妤、劉婉君／綜合報導〕十餘所大學學生會將在廿一日舉辦「雙北市長青年論壇」，邀雙北市長參選人辯論，卻遭台北市長柯文哲託辭回絕，論壇籌備成員昨再發聲明籲柯參與，柯昨受訪時仍堅稱等十一月八日請假後再說，還說「活在世界上也不是人家叫你做啥就一定要做」。民進黨參選人姚文智及國民黨參選人丁守中都強烈批判柯身為首都市長卻不敢辯論，是件荒唐、荒謬的事。

相對於雙北各缺一咖，成功大學學生會預定廿七日舉辦「二○一八台南市長選舉辯論會」，台南市六位參選人都爽快答應參加。

「雙北市長青年論壇」由雙北十餘所大學學生會共同發起，力邀藍綠市長參選人發表以青年為主體的政見並進行辯論，丁守中、姚文智皆允諾參加，柯文哲則多次婉拒。該論壇昨再發聯合聲明，指柯以「自辦辯論會」、「時間上不便安排」等理由回絕；該論壇成員認為，柯應正視這次選舉中，不斷受忽視與漠視的青年聲音，呼籲柯參加辯論，就年輕族群關注的青年勞動、青年住宅、交通等議題提出政見。

柯文哲昨出席活動前接受媒體聯訪，柯表示他知道大家想辯論，該辯的還是會辯，不過，等十一月八日請假後專心處理，現在還是每天照市政行程走。

柯︰不是人家叫你做就要做

至於「雙北市長青年論壇」兩度發出聲明喊話，柯說：「活在世界上也不是人家叫你做，你就一定要做。」媒體質疑柯是否以拖避戰？柯強調「不會」，他至少會參加三場，公辦的就兩場，雖然那是政見發表會，但還是有交叉十二分鐘兩輪的辯論形式，若要另外辦理也有說同意。

柯文哲婉拒辯論，卻隔空向對手丁守中、姚文智喊話，請他們一起公布競選經費帳目。丁守中回應，等電視辯論一起公布，看看柯文哲用市府公款如何大撒錢。姚文智也盼柯文哲「不要只會講大話，趕快來辯論」，一起在辯論台上公布帳目。

丁守中表示，柯文哲從頭到尾都在迴避電視辯論會等參選人同台的場合，柯文哲不敢來辯論，只敢靠網紅和網軍，以市府資源堆砌的文宣禁不起事實檢驗。

姚文智昨上午批評，四年前柯文哲答應辯論，當上市長後態度丕變，首都市長遲遲不敢辯論，是件荒唐事；柯文哲躲在市政資源的羽翼下，拉攏民意，拿著市民納稅錢選舉，卻迴避辯論，光是這點，市民就不該繼續支持柯。