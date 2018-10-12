美中衝突長期化 賴揆：危機也是轉機

2018-10-12

〔記者李欣芳、蘇永耀／台北報導〕美中貿易大戰持續不僅全球關注，更引發國際金融情勢的震盪，行政院長賴清德昨主持行政院院會時表示，美中衝突與對抗有長期化趨勢，政府相當重視整體情勢發展對台灣的可能影響，「危機也是轉機」。

賴清德昨在院會聽取外交部北美司長陳立國的「美中政經關係情勢分析」報告，外交部鑑於美中經貿談判迄今沒有共識，建議我方的因應策略是謹慎因應局勢變化、確保我國利益，強化台美雙邊經貿關係，響應美國「印太戰略」，持續深化台美夥伴關係。

賴清德會中表示，政府重視整體情勢發展對台灣的可能影響，蔡總統已召開國安高層會議研議對策，並在前天國慶演說中公開宣示國家發展方向。政院將秉持總統指示，以「求穩、應變、進步」等原則因應，持續強化國家安全、經濟實力、社會安全網，壯大台灣，以提升台灣在國際上的不可替代性，確保台灣永續生存。

他強調，危機也是轉機，台灣在這波中美貿易衝突中，除了要遵照蔡總統的指示，讓台灣成為不可或缺的地位外，也要確保台灣產業在全球供應鏈上的重要角色。

陳菊進政院慰問賴揆辛勞

此外，台股昨受美股拖累而暴跌，在行政院召開國安基金會議後，總統府秘書長陳菊也臨時進入行政院。據指出，陳菊停留五分鐘就離開，主要是慰問賴揆辛勞。

總統府則表示，陳菊因行程途經政院，知道賴揆在辦公室，順道向賴打招呼致意，全程約五分鐘。