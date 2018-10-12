僑胞大會》陳建仁講政績 馬吳唱反調

2018-10-12

〔記者施曉光／台北報導〕副總統陳建仁、前總統馬英九與國民黨主席吳敦義昨日同台出席「華僑節大會」，先致詞的陳建仁向僑胞宣傳蔡政府執政推動許多民主改革，創造台灣經濟佳績；但隨後致詞的馬英九大唱反調，痛批蔡政府執政下台灣經濟遲緩、兩岸關係衝突，而且民主出現危機。吳敦義肯定馬英九是「老馬識途」，「從來不會走錯路」，僑胞聆聽後用力鼓掌，與對陳建仁的反應明顯有別。

陳建仁致詞後先行離去，沒有聽到馬、吳談話，但一直坐在台上的僑委會主秘張良民相當尷尬。馬、吳離去後，張良民立即「消毒」說，馬、吳對時政提出許多看法，但他認為沒有哪一個政黨是完全的好或壞，每個政黨對台灣發展各有不同的思維，應該尊重各界看法；他並請現場人士參考蔡英文總統在國慶文告提出的許多看法，歡迎大家一起思考台灣的未來。

陳建仁表示，蔡總統上任後推動許多重大改革，不論經濟成長率、股市指數都創歷年罕見的好成績，國際關係良好，在兩岸關係上則堅持不走對抗的立場，雖然台灣一直極盡最大努力，維持區域和平與兩岸穩定，但中國當局卻不斷破壞兩岸現狀，在國際上打壓台灣。

隨後致詞的馬英九批評說，雖然政府認為台灣經濟現況非常好，但就全世界平均經濟成長率三．七％，台灣還是在「後段班」，而且二○一六年世界經濟復甦以來，台灣並沒有在「前段班」。

馬也質疑，蔡總統當初競選總統時提出維持現狀，讓大家以為過去他執政時期的現狀可以繼續維持，卻沒告訴大家不接受「一中各表、九二共識」，但「一中各表」就是所謂現狀的一部分。

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馬英九