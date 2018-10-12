玉山論壇》古屋圭司：支持台灣加入國際刑警組織

2018-10-12

〔記者涂鉅旻、彭琬馨／台北報導〕第二屆玉山論壇昨登場，受邀演說的日本自民黨眾議員古屋圭司表示，台日是患難見真情的朋友，日本會永遠支持台灣所有合作跟發展，不會讓台灣孤立無助；台灣已在國際社會做出貢獻，也是亞太經合會成員，他支持台灣參與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）、ICPO（國際刑警組織）。

古屋圭司自一九九○年擔任日本眾議員至今，他表示，過去卅年來，台日關係更進一步，除兩國人民旅行、航班往來，遭遇天災時也會相互援助。他也期望，台灣人可重返日前遭逢天災的廣島、岡山、北海道等地觀光。

對於我國國際參與，古屋圭司表示，台、日皆享有民主、自由、和平等基本價值，也是法治國家，日本首相安倍晉三曾表達對台灣國際參與的期望。他認為，東協等國應皆在國際法之下享海域航行自由，而CPTPP是個「非常有野心」的計畫，安全也至關重要，不容發生真空狀況，因此他支持台灣參與CPTPP與ICPO。

沙提雅提盼與台共推兒權運動峰會

印度兒童權利運動者、諾貝爾和平獎得主沙提雅提昨透過記者會表示，他與總統蔡英文見面時，特別向總統提及「一億人為一億人」計畫，總統非常支持這個計畫。

沙提雅提並說，他們正在努力，希望有天能在台灣舉辦「Laureates and Leaders for Children」高峰會，預計邀請超過五十位領袖共同參與，若能成功舉辦，他認為能向全世界傳遞正面訊息。

沙提雅提表示，他很樂意邀請台灣的諾貝爾化學獎得主李遠哲一同加入，也期待在商業、公民社會等領域，開拓更多雙邊合作的機會。

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