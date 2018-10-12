玉山論壇》戴克拉克：領導人須說服選民支持願景

2018-10-12

〔記者彭琬馨／台北報導〕南非前總統戴克拉克昨在玉山論壇發表演講指出，在改變的時代，身為領導人，必須認定改變創新的需要。他認為，當前領導人的挑戰，並非聽選民要什麼、就給他們什麼，而是如何說服選民什麼對他們是最好，「甚至可能需要犧牲才能達到這些願景」，領導人的責任就是把最好的目標呈現在選民眼前，讓這些願景能實現。

領導者任務 並非聽人民要什麼

戴克拉克表示，這是他第九次來到台灣，在全球政治動盪的時代，區域合作變得越來越重要，他希望透過玉山論壇，促成更多區域內的合作。

戴克拉克說，雖然人們總是安於現狀，不希望從根本上改變，但在變動創新的時代，必須接受改變。他引述南非轉型經驗指出，一九八○年代，南非有許多暴力問題，領導人必須承認那樣的狀況需要改變，一旦領導者認知到改變的需要，下個挑戰就是確保一個清楚的目標，並用簡單的訊息說明這個願景，接著，領導者需要說服選民或是組織內成員支持這項願景。

戴克拉克強調，領導者的任務並非是聽人民想要什麼，而是說服人民了解什麼對他們是最好的，或是說服他們接受為了實現這個願景，有時候必須有所犧牲；以中期或長期來看，這項願景將在未來對人民、對下一代、對區域都是有利的。

戴克拉克並建議，當台灣嘗試發展清楚的願景，同時也需要說服區域中的其他決策者，一同跟隨這個願景，把所有行動計畫組合起來、加以實現。