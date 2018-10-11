「韓國瑜幫我回家」影片 被控抄襲

2018-10-11

〔記者吳柏軒、葛祐豪／綜合報導〕抄襲者快下架！網友Hsu Dr.五日替國民黨高雄市長參選人韓國瑜製作《韓國瑜～幫我回家》競選影片，被形容「賺人熱淚」，但遭檢舉大量盜用與抄襲，其中即被投訴直接盜用成功大學學生會在二○一四年自製呼籲學生回鄉投票的影片，也抄襲當年影片故事創意，引發當初學生會成員十分不滿，呼籲韓國瑜應喝斥盜用與抄襲行為，提醒該影片須下架，以正社會視聽。

原創者籲韓應喝斥盜用行為

韓國瑜昨受訪時強調，不應在小技術性問題打轉，應深刻檢討為何造成北漂青年人受苦。

韓陣營昨天下午五點告訴媒體，Hsu Dr.已在批踢踢（ＰＴＴ）上留言，表示影片會下架，但昨晚在YouTube仍搜尋得到影片。記者詢問韓陣營，他們表示不認識Hsu Dr.，也不清楚為何他不把影片下架。

網友Hsu Dr.五日在YouTube上架一部《韓國瑜～幫我回家》的競選影片，影片開頭聲明，內容全是蒐集很多本國或他國的廣告編纂剪接而成，若有侵權會下架。

然而所謂賺人熱淚的創意，竟是盜用與抄襲而來，明顯涉及侵權！有成大第廿二屆學生會幹部投訴指出，該片在一分卅二秒到二分卅七秒間，明顯直接盜用成大學生會在二○一四年花十幾萬元製作的《一一二九，回家投票》影片，諸如當初拍攝台北學生在火車站、搭捷運等場景，皆被移花接木到韓國瑜的競選片段中，學生當初辛苦製作的影片一分半鐘片段，就被盜走一分鐘畫面。

投訴者說：「就連台詞口白，都隻字未改，產生謬誤！」如學生影片故事背景是在成大求學的台北學子，需回家投票，故口白提及三二五公里，是台南到台北的距離，但該片將口白直接抄襲，換人照念，也跟著念出三二五公里，但其實台北到高雄距離實際應是三五九公里才對，明顯抄襲還抄錯。

韓：網友自發性剪輯很自然

韓國瑜昨被媒體詢問競選影片抄襲一事，他回答說，網路年輕人自發熱情地投入，剪輯影片來播放，這都是非常自然，「不光是讚美我的，也有批判我的，我覺得在這裡做文章，一點意義都沒有。」

韓國瑜陣營也回應說，《韓國瑜～幫我回家》影片，是一名支持韓國瑜的網路義勇軍Hsu Dr.自費製作，「做成的版本在未公開前，連韓陣營都不知道」，因此與韓國瑜無關，不清楚是否涉及抄襲。