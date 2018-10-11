3000嗡嗡包 凌晨兩點半秒殺

2018-10-11

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲上任以來，每年雙十在市府升旗活動後發送免費限量的「嗡嗡包」，年年引起排隊熱潮，今年更是破天荒從前一天中午就有人群徹夜冒雨守候，三千個名額在凌晨兩點半就額滿。因適逢選舉年，昨有不少「友柯」議員和參選人出席市府升旗活動，宛如柯Ｐ造勢大會，不過柯受訪對此僅說，市府應該沒有特別邀請，跟選舉無關，會出現的人就是會出現，今年這樣氣氛很好。

北市升旗典禮 如柯造勢大會

「嗡嗡包」今年進化成大容量雙肩背包，分時尚藍、優雅紅兩色，採雪花布材質，以單車意象帶出「2018 TAIPEI」字樣，並加送一款圓形國旗徽章，設計質感大受好評。

柯文哲昨主持北市府雙十升旗典禮，今年有不少「友柯」參選人參與，包括親民黨和無黨籍議員參選人組成的「台北監督連線」。典禮結束後，柯趁著到總統府參加升旗前的空檔，臨時起意親自發送嗡嗡包，不少柯粉搶著握手拍照。

晚間柯文哲則到中正紀念堂出席由北市觀傳局舉辦的「10X10你所未見的台北 」雙十花車嘉年華活動，和民眾一同欣賞廿四輛美麗花車，現場還有趣味的尋寶活動，氣氛熱烈。柯文哲致詞時感慨地說，政治用心去做，總會慢慢改善，例如仰德大道五年車禍七百次，經過半年交通號誌與路面改善，車禍數下降六成；最後柯喊話，認真快樂過每一天，至少假裝快樂過每一天，引發台下民眾哄堂大笑。