北市議長寶座 國民黨提前引爆爭奪戰

2018-10-11

秦慧珠邀柯P站台 市黨部主委嗆祭黨紀處分

〔記者郭安家、沈佩瑤、周彥妤、鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市議員秦慧珠二十一日成立競選總部，邀請台北市長柯文哲站台，提前引爆台北市議長爭奪戰暗潮，消息曝光後，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在內部會議嗆聲「誰邀柯大家票不要給他！犧牲那席在所不惜！」並揚言黨紀處分；秦昨隨即對外表示「已致電柯市長辦公室婉拒」。

姚酸：輪到丁丁煩惱了

民進黨台北市長參選人姚文智昨受訪酸說，國民黨主張的「九二共識」與柯文哲主張的「兩岸一家親」，互相爭奪親中路線選票，未來兩者將發生棄保效應，「丁丁加油，該煩惱的，現在就輪到你了」。丁守中則說，「炒個新聞而已吧」，並強調他會是下任市長，秦慧珠不會這麼笨。

台北市議會六十三席議員，本屆國民黨當選廿八席、民進黨廿七席，均未過半，國民黨與新黨及其他議員合作才過半取得議長寶座。國民黨籍現任議長吳碧珠裸退，有意角逐議長寶座者動作不斷。

藍營多人表態要選議長

國民黨表態參選議長者包括副議長陳錦祥、議員秦慧珠、王欣儀、歐陽龍等。許多議員私下坦言，柯文哲常會問「選舉我可以幫你做什麼」，或表達想透過議員參加藍營人士民間活動。

秦慧珠預計本月廿一日舉辦松山區競選總部造勢大會，柯文哲爽快受邀出席，讓不少議員疑惑，柯雖「由墨綠洗藍」，但秦是黃復興黨部，兩人政治光譜太遙遠，懷疑秦可能想衝高票，以利議長選舉氣勢。柯營人士坦言，面對議長選舉，柯不方便對政黨「侵門踏戶」指手畫腳，因此用出席競總開幕方式表態。

黃呂錦茹說，國民黨提名的議員，就是要和市長參選人一起助選，互相拉抬，不准任何議員在競選總部成立時邀柯站台。她對此事很不高興，國民黨好不容易凝聚士氣，大家要團結，怎麼可以獨自跑去和柯站在一起，不可取，如有這種狀況，一律黨紀處分，犧牲那一席也在所不惜。

秦慧珠：已婉拒柯出席

秦慧珠則解釋，當初是因競選總部要成立，辦公室人員想說邀丁守中，也禮貌性邀請柯文哲，當時也不知道柯會不會來，直到前天下午才正式回覆，不過昨已婉拒柯出席。對於外傳找柯是為選議長，秦慧珠說，這想法有點太誇張了，議長人選黨內有初選，還輪不到柯文哲來管。