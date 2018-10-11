學者︰中國發居住證 是對台侵略、戰爭

2018-10-11

經民連、台教會舉行論壇 籲政府須有效反制

〔記者林良昇／台北報導〕中國對台灣民眾發放居住證進行統戰，經濟民主連合、台灣教授協會等團體昨舉行論壇，中研院台史所副研究員吳叡人指出，中國對台灣民眾發居住證，是侵略或戰爭行為，不能麻木，政府必須有效反制，除限縮領居住證者的公民權外，也要創造更多根留台灣的誘因。

中國加速侵蝕台灣民主

經民連、台教會、守護民主平台、永社、台灣人權促進會等團體舉辦「不要讓台灣成為克里米亞」，中國居住證的風險與因應座談會。中山大學社會系教授蔡宏政指出，申領中國居住證將使台灣公民身分的界線逐漸模糊，可能在無預警的情況下順服極權的中國，加速侵蝕台灣民主。

吳叡人認為，中國實施居住證政策是一場對台侵略或戰爭行為，猶如二戰時期兼併奧地利與捷克的納粹德國，台灣正面臨一場不對稱的戰爭，但台灣的國家機關卻對自身制度裡「國家缺位」的難題，選擇不作為；台灣不能麻木，解決之道有賴公民社會協力抵抗。

吳叡人強調，台商實質上已成為中國的人質，部分因素是過去國民黨經濟整合路線的錯誤政策所致，但現在政府要概括承受，也要對台商保持某種程度體諒，但必須認知，發居住證是侵略行動，必須有所反制，可往限縮領居住證者公民權的方向著手，並加強治理效能，創造使台灣人願根留台灣的誘因。

台灣主權邊界恐遭瓦解

中研院法律研究所副研究員邱文聰指出，在個人層次上，中國透過居住證數位化，掌控領證者個人資料，在國家層次上，藉單方措施，以「發給身分證件」此高度具有主權意涵的行為，在國際間造成「實際上統治台灣」的印象；目的就是從內部瓦解台灣的民主共同體，以中國國民身分取代台灣的國民身分，瓦解台灣主權邊界。

經民連召集人賴中強指出，因應居住證，台灣採「對中國強硬，對人民柔軟」的防禦機制是不得不然的選擇。政府應要求領居住證者入境台灣時主動申報，若經合法申報並完成雙重國籍登記，適用國籍法第廿條規定，不得擔任特定公職，其他國民權利原則上不予限制。

賴中強認為，政府對持有居住證者，不至於讓其喪失台灣公民身分，包含健保等社會權，以避免造成國人困擾，但如果進一步領有中華人民共和國護照、設有戶籍、累積持有居住證達十年、任中國黨政職務等，應取消其台灣公民身分所衍生的權利。