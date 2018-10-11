中影土地開發案 黨產會︰不會核准

2018-10-11

中影文化城土地 將收歸國有

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中影公司擁有的不動產利益驚人，外雙溪中影文化城土地更被視為與大故宮開發案「錢景」相關，當年吸引各路人馬爭食，最後由正崴集團董事長郭台強入主中影，賤賣三中黨產的前國民黨主席馬英九今年七月已被北檢起訴，黨產會強調，大故宮計畫早就告吹，中影前天也被認定為國民黨附隨組織，未來中影文化城土地將收歸國有，不會核准中影進行投資開發。

「錢景」驚人 當年各路人馬爭食

黨產會調查發現，前總統馬英九在二○○六年擔任黨主席期間，將黨營事業中影公司出售，結果中影股權最後以卅一．四億元低價出售，股權價值被低估逾十八億元。

引人注意的是，中影出售過程中，投入的買家對中影文化城土地格外關注，黨產會調查報告顯示，二○○六年四月，羅玉珍（郭台強之妻）、莊婉均共同與中投簽立股權買賣契約書，以卅一億餘元購買中影八十二．五六％的股權，前立委蔡正元雖然不是買家，但曾代表郭台強與中投公司磋商交易案，還擔任這份買賣契約的見證人。

調查報告揭露，羅玉珍、莊婉均及蔡正元三人私下簽署合作協議書（即三方密約），三人各取得中影文化城土地三分之一優先購買權。

馬推動大故宮計畫 已告吹

黨產會委員表示，前總統馬英九任內，曾在二○一一年十月公布黃金十年「優質文教」政策願景，宣示任內全力推動「大故宮計畫」，當時郝市府也辦理「台北市士林區外雙溪地區都市計畫通盤檢討案」，配合「大故宮計畫」培植台北市文創產業。

委員指出，中影不動產以中影文化城一萬兩千七百坪土地為最大宗，剛好就在大故宮計畫周邊，一旦土地從「文教區」變更為「產業專區」，中影文化城土地價值將一夕暴漲一坪三百萬元以上，等於用卅一億餘元買了中影，中影文化城土地可變三百多億元。

黨產會︰不可能讓中影賣地

「大故宮計畫早告吹了！」委員強調，現在已無大故宮開發案，由於中影涉及不當黨產問題，相信現在的台北市政府也不敢變更地目圖利財團，中影若要投資開發須經黨產會核可，不可能讓中影賣地。

委員提及，中影文化城土地，國民黨當年是用變賣日產戲院賺來的錢買入，最早資金來源顯為不當。