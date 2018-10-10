因應中國居住證 拚本會期修法

2018-10-10

〔記者林良昇、彭琬馨／台北報導〕中國對台、港、澳居民發放居民居住證，陸委會擬修法因應，行政院長賴清德昨在立院答詢表示，這會期送進立院是恰當的時間；陸委會主委陳明通也說，相關修法涉及很多法規，會儘快送入立院審議。

國民黨立委蔣萬安昨在總質詢指出，因應居住證，行政院將相關修法列為最優先法案，但直到現在陸委會都說正在研議中，大家無所適從，是否會在本會期送入立院審議？

賴揆答詢表示，這會期送入立院審議，「我覺得是恰當的時間」。陳明通強調，修法涉及相當多的法規，不只是兩岸人民關係條例，還有公務人員任用法及選舉相關法規，都要做盤整，每週都開會討論，會儘快送入立院。陳明通也說，外界誤會說會限縮投票權，但投票權受憲法保障，目前的規劃方向是「被選舉權」受限。

國民黨立委羅明才則質詢指出，中國將針對台灣人民推動碩博士就業薪水保證方案，只要在當地碩博士畢業，就分別能領有一萬八千元與二萬五千元人民幣的薪水，對台灣人才恐產生磁吸效應，政院有無相對應措施？

賴揆答詢表示，若此政策只針對台灣人民，「顯然也不是一個長期性的制度」，若台灣人民到中國念書畢業後有保證薪水、但中國人民沒有，「這是差別待遇」，恐怕也會造成中國人民的不平。