藍委倡與美建交 賴揆：朝這方向努力

2018-10-10

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨立委賴士葆昨在立法院總質詢時指出，現在是否為台美關係最好的時刻？行政院長賴清德答詢說，台美關係向來友好，現在是相對密切的時刻。賴士葆追問，那為何美國不承認中華民國、與我建交？賴揆則說，這意見很好，台灣的確與美國同樣追求自由民主，如果可以建交，這是非常好的事情，「可以朝這方向努力」。

賴士葆指出，日前台灣三邦交國與中國建交，美國對台灣這麼好，在那裡說三道四，賴揆為何不要求美國承認中華民國，承認台灣？

賴揆答詢表示，中國挖走台灣邦交國，同時損及美國利益，這三國是美國鄰居，在美國副總統彭斯的演說中也說到中國用盡辦法，就是要影響美國選舉與利益。

賴士葆追問，蔡政府說目前台灣與美國是關係最好的時刻，為什麼不要求美國直接承認中華民國，與台灣建交？何必拐彎抹角？賴揆答詢表示，「這個意見很好，會傳達給美國」，「台灣可以和美國建交是很好的事」。

嚴德發：未獲美方軍演訊息

賴士葆並就美國下月擬在台海軍演一事詢問國防部長嚴德發，嚴答詢時重申，目前沒有獲得這方面消息，CNN報導的是美國在全球軍力展示，但不一定是軍演。賴追問，外媒指美軍不排除在台海演習；嚴說，這是戰略檢視，連美國國防部本身都沒有評論。

賴揆在答覆國民黨立委羅明才質詢時也強調，南北韓之所以有辦法握手交談，在於互相承認對方主權；但中國不承認台灣的主權，主張台灣是中國的一部分。