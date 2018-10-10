雙十演說 蔡總統：不升高對抗 不屈從退讓

2018-10-10

〔記者蘇永耀／台北報導〕今日是雙十國慶，蔡總統將發表國慶演說。據指出，總統有相當篇幅說明政府面對國際變局的挑戰以及台灣的因應之道。總統強調，「求穩、應變、進步」就是當前因應變局的關鍵。總統並認為，作為區域中負責任的一員，「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓」，厚植堅強的國力，才是最有效的策略。

總統指出，台灣現在面對國際政經局勢的劇烈變化，以及中國正在挑戰包括區域穩定現狀在內的各項國際秩序，政府將會堅持維護國人的自由民主，持續貢獻區域和平穩定。

總統說，「這是兩年多來我一貫的堅持。維護兩千三百萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國台灣的永續發展，維持台海和平與區域穩定，這是全體台灣人民的最大公約數，每一個負責任的政治人物和政黨，都應該堅持捍衛到底！」

總統並提到，展現高度的韌性，讓台灣在國際上成為負責任、可靠並且不可或缺的一員，對台灣的生存非常重要。她說，作為區域中負責任的一員，台灣不會升高對抗，更不會在壓力下屈從退讓，甚而犧牲台灣主權；厚植堅強的國力，才是最有效的策略。

總統指出，強化國家安全、強化經濟實力、強化社會安全體系等三大面向，來壯大我們的國家，讓我們在國際上不可或缺，這才是台灣永續生存的利基。她最後重申推動改革的必要與決心，強調國家要進步，就不能走回頭路。