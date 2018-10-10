地空聯合操演 蔡總統邀巴拉圭總統觀摩

2018-10-10

昨早先赴龍潭基地視察 午前軍禮歡迎聖國總理訪台

〔記者涂鉅旻、許倬勛、蘇永耀、彭琬馨／綜合報導〕雙十國慶活動今在總統府前登場，今年有巴拉圭總統阿布鐸與聖露西亞總理查士納兩位元首來台參加典禮。蔡英文總統昨邀巴拉圭總統阿布鐸觀摩在桃園龍潭基地舉行的「地空聯合作戰演練」，這也是繼史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世觀摩今年漢光演習後，再度有友邦元首觀摩國軍操演。

蔡總統昨也以隆重軍禮歡迎聖露西亞總理查士納。查士納強調，台灣是聖露西亞的好朋友，聖國非常重視台灣，未來也會肩並肩與台灣站在一起。

贈巴拉圭總統阿布鐸飛行夾克

阿布鐸昨應邀觀摩在桃園龍潭基地舉行的「地空聯合作戰演練」，國軍共動員空軍戰機、陸軍航特部直升機、特戰官兵、陸軍戰車與裝甲車，並分為攻擊、防衛二軍。攻擊軍由駐守嘉義基地的F-16戰機扮演假想敵，協同攻擊直升機對龍潭基地採先制攻擊，並派遣攻擊直升機掩護機降部隊、地面特攻突襲守方據點。

隨後，防守軍派出IDF戰機、阿帕契攻擊直升機、雲豹裝甲車、CM-11戰車輪番打擊進犯方，並派黑鷹直升機搭載特戰部隊機降、繩降，對目標區發起反突擊作戰，成功全殲敵軍，重奪據點。

查士納：聖國會繼續為台發聲

蔡英文和阿布鐸觀摩演訓，軍方特別致贈阿布鐸陸航飛行夾克，並安排兩國元首與參與演訓官兵合影留念，阿布鐸也配合國軍，右手握拳比出「戰力強」手勢。

蔡總統昨與聖露西亞總理查士納會晤時表示，這兩年多來，查士納來訪三次，我們積極鼓勵台灣的優質工程廠商，參與聖國的基礎建設，希望查士納總理及聖國政府繼續支持台灣各項參與國際組織的訴求，讓兩國的合作擴及到對全世界的貢獻。

查士納表示，過去十年，台灣一直是聖國的好朋友及非常重要的夥伴，更是互信互賴的盟友；聖國會堅持在國際場域上為台灣發聲，未來也會繼續與台灣攜手合作，向前邁進。

隨後，查士納在國宴上表示，聖露西亞非常瞭解台灣在面對大國及國際組織時所受到的困境，台灣無法加入「世界衛生組織」（WHO）及「國際民航組織（ICAO）」等國際性組織，會是世界的損失，因此，聖國會持續支持台灣。