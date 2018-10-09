百里侯新攻略》國民黨主打民生 拉回公投主軸

2018-10-09

〔記者林良昇／台北報導〕距離年底九合一大選不到五十天，接連發生行政院長賴清德拋出有條件評估停建深澳燃煤電廠、促轉會主委黃煌雄請辭，國民黨認為此舉代表主打的議題奏效，將不會鬆手；對於民進黨反擊國民黨公投「死人連署」，國民黨擬推出廣告，將議題主導回公投主軸，以民生議題迎戰，訴諸對蔡政府的不信任投票。

訴諸不信任投票

年底選戰逐漸進入白熱化，國民黨主打「反空污」、「反深澳」、「反核食」三項公投，都被查對出有大量抄寫、死人連署情事，行政院則對深澳電廠興建提出可有條件評估，再加上黃煌雄請辭促轉會主委，國民黨認為民進黨試圖清理戰場，為不利選情的議題止血。

國民黨輔選人士表示，這次選舉就是要主打民生議題，北部和中部打空污，提出「反深澳」和「反空污」公投；高雄則是經濟，市長參選人韓國瑜提出的「北漂青年」已出現成效，民調拉近，才讓民進黨市長參選人陳其邁也拍北漂青年廣告回擊，代表民生議題確實讓民眾有感，戳到民進黨痛處。

輔選人士說，民生議題不分藍綠，民進黨會想要止血的原因就是認為會影響選情，但所謂深澳電廠的有條件評估根本是「假動作」；只要一天沒有宣布停工，就有可能繼續興建。

對於「反空污」等公投因「死人連署」人數過多等爭議，遭民進黨圍剿，黨務人士表示，明明有十個公投案，中選會卻對國民黨提的公投做渲染，做不適當影射，就是要削弱議題的正當性。

這名黨務人士說，黨務宣傳部門已經啟動，在選前將投入幾波廣告催票，訴諸公投是對蔡政府的不信任投票。至於「屠殺」作者葛特曼來台，指控台北市長柯文哲涉及中國器官移植爭議，國民黨人士表示，此事件與國民黨無關，國民黨並不會跳下去主打該議題。

對於未來選戰造勢，國民黨文傳會副主委洪孟楷受訪表示，國民黨將於十月十四日在中部舉辦大型造勢活動；十月廿五日上午十時廿五分，在中央黨部舉辦台灣光復慶祝活動，各縣市黨部也會同步舉辦；十一月，各地方就自行規劃選前黃金週、選前之夜等活動。