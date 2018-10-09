百里侯新攻略》民進黨清理新北戰場 回防高雄

2018-10-09

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底百里侯之戰，民進黨除力求固守現有席次，主要目標就是搶下新北市。面對國民黨新北市長參選人侯友宜以深澳電廠議題攻擊民進黨籍市長參選人蘇貞昌，在行政院釋出有條件停建深澳電廠案後，猶如拆除困擾蘇選情的炸彈引信，發揮清理戰場的成效，有助蘇再衝刺拉高選情。至於綠營鐵票區高雄市選情出現警訊，民進黨也重兵回防，南台灣灘頭堡不容有失。

拆深澳引信 助蘇衝刺

侯友宜自參選後，每日主打深澳電廠、空污議題，質疑蘇貞昌，但行政部門尚未定調前，蘇僅能被動、保守回應，不過行政院長賴清德上週拋出「觀塘案若過關，深澳電廠可評估停建」，環保署環評大會昨通過觀塘環評案，中油第三天然氣接收站可建置。這也意味深澳電廠案在選戰中的議題角色已產生變化。

據悉，府院在過去一段時間，評估多項方案，就是希望深澳電廠議題不要成為影響選舉的因素。黨內新北立委也與行政部門密切溝通，傳達地方上對該議題不同聲音。府院黨拍板後，蘇陣營也透過執政團隊知悉政策方向。

黨內人士指出，從大數據來看，侯友宜從參選打深澳議題迄今，該議題已失去邊際效益；但對於能源政策討論的比例有提高，雖仍是相對弱勢，但和過去以討論污染議題為主不同。深澳電廠擴建規劃若有變化，該議題選舉效果就會遞減。至於外界認為促轉會爭議恐重挫民進黨新北市長選情，黨內人士指出，從黨內民調看，此事件雖引起討論，但對投票意向影響不大。

反倒是以往優勢選區的南台灣，令民進黨不敢掉以輕心。民進黨高雄市長參選人陳其邁近期民調被國民黨參選人韓國瑜追近，總統府秘書長陳菊頻南下陪同陳其邁拜票，之前也主動召集陳其邁在內的九名民進黨高雄市立委開會，重整選舉步調，全力催出綠營基本盤。

陳菊南下 力催基本盤

地方輔選人士坦言，從民調來看，民進黨支持者確實較過去沉默、不願表態，這也是全台普遍現象，如何再燃起支持者熱情是一大挑戰。黨內高層表示，距離選舉還有一段時間，此時高雄市長選情緊張也是好事，「不要像當初吳志揚那樣，自己怎麼輸的都不知道。」