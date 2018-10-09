中電北送 侯友宜：新北沒這議題》 林佳龍陣營：侯戳破盧政治騙術

2018-10-09

〔記者黃鐘山、陳心瑜／綜合報導〕國民黨台中巿長參選人盧秀燕反對「中電北送」，同黨的新北市長參選人侯友宜則強調新北完全沒有這樣的議題。民進黨台中市長參選人林佳龍競總發言人陳世凱昨日認為，中部現已「中電中用」，侯的說法戳破盧「中電北送」是假議題、政治騙術；盧陣營則說，沒有不同調，只有大共識，「中電北送」就是中央能源政策錯誤！

行政院拋出深澳燃煤電廠「有條件」停建，盧秀燕七日與立委江啟臣、顏寬恒發布新聞，要求蔡政府正視台中火力發電廠超額發電北送、造成台中空污問題的困境。

侯友宜昨表示，新北市從頭到尾都扮演積極開發創造能源的角色，承受兩座核電廠、一座火力發電廠和一座水力發電廠，提供大台北地區的供電絕對足夠，「所以新北市並沒有這樣的議題（指中電北送）」；侯友宜說，「中電北送」主要牽涉新竹科學園區的供電網要規劃在哪裡？這才是中央能源政策應該解決的問題。媒體追問侯友宜，是否會讓外界覺得和盧秀燕不同調？侯沒有直接回答。

陳世凱則說，過去的確有中電北送，中火生煤使用量、發電量的最高峰在二○一四年國民黨胡志強市長任內，燒了一八三九萬噸煤，發電達四四九．九一億度，國民黨執政時不斷蓋電廠，現在成為在野黨，卻反過來質疑能源政策。

陳又說，林佳龍主導通過生煤管制條例，大砍五○○萬噸生煤許可量，中火預估今年發電量只剩下三九五．二億度，不足供應中彰投三縣市的用電需求四三三．九億度，因此已無超額發電北送的問題，「中電中用」今年已經達到。

陳世凱批評，盧秀燕領銜的「反空污公投」，之前被爆是「減電不減煤」的烏龍公投，現在「中電北送」的假議題又被同黨的侯友宜戳破，證實盧秀燕的議題都只為選舉騙票，盼早日回歸政策討論。

盧秀燕陣營：勿錯誤解讀

盧秀燕發言人吳皇昇表示，侯友宜早已說明中電北送是因為竹科用電的劃分，關鍵在中央的錯誤政策，正好確認台中面臨中電超額北送的問題，侯與盧的訴求完全吻合，請綠營不要錯誤解讀、混淆視聽；盧秀燕則表示，既然深澳電廠可以急轉彎停建，中火也該停止超額發電北送，中央應該深刻反省錯誤，平等對待中部民眾。