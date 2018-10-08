黨產會 明認定中影為國民黨附隨組織

2018-10-08

「百分之百是國民黨的文宣事業」118億資產將全數凍結

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨黨營事業中影公司在馬英九擔任黨主席任內，賤價出售給正崴集團董座郭台強，行政院黨產會明將認定中影為國民黨之附隨組織，據最新調查結果，中影資產高達一一八億元，未來名下財產將全數凍結。

黨政一體時代 拍片洗腦台灣人

黨產會調查發現，中影百分之百是國民黨的文宣事業，過去在黨政一體專政下，專門拍攝農教片、愛國戰爭片洗腦台灣人，並由軍方配合國民黨文工會全力支援，打造國民黨驍勇善戰的一面。

黨產會查出，中影成立後可分成三大階段，第一階段為國民黨以自然人擔任黨股代表時期，第二階段為國民黨以黨營事業取代自然人擔任黨股代表時期，最後為國民黨將中影公司股權出售時期。

讓利18億出售 非常規交易

二○○五年八月，馬英九接任黨主席後，中影以三十一．四億元賣給郭台強，據北檢調查國民黨至少讓利十八億元，顯為非常規交易；黨產會也認為，依中投、鑑價公司諸多資料，中影案符合黨產條例規定，以非相當對價脫離掌控。

據了解，黨產會已行使調查權，掌握中影最新財報，得知中影名下資產達一一八億元、負債五十四億元，西門町新世界大樓、八德大樓、中影文化城為最大三筆不動產。

黨產會委員指出，國民黨在戰後接收全台十四家日產戲院，一九五○年代先出售大光明戲院、芳明戲院、世界戲院、中華戲院、共樂戲院五家，國產變黨產後再轉售，而在中影設立後第二階段，黨營華夏公司成為中影最大股東，之後陸續增資，在第三階段，國民黨方面與郭台強等人接洽出售，最後中影成功脫離國民黨。

黨產會發言人施錦芳則表示，認定中影為國民黨之附隨組織一案，已排入九日委員會議議程，若委員會議通過祭出行政處分，就會比照中投、欣裕台公司模式，凍結中影公司名下財產，非經黨產會許可不得動用。