星期專訪》廉政署長朱家崎：不只是肅貪 還要反貪、防貪

2018-10-08

記者林慶川／專訪

重大公共工程發生弊端，案件進入司法程序，除工程品質受到影響，工期可能延宕外，民眾也會質疑政府廉潔及行政效能，廉政署長朱家崎接受本報專訪時指出，廉政署近年來成立重大建設廉政平台，監督「雙子星土地開發」、「台鐵車輛汰換」、「桃機第三航廈」等國內三大建設及採購案，期望促進採購流程公開及透明，也防止弊端發生。

朱家崎指出，廉政署除了肅貪外，也肩負反貪及防貪等任務，會不定期分析各種查獲的貪瀆案例，來研擬防制措施，賴院長上任後，曾指示要「三護」（「愛護 」、「保護」、「防護」）良善公務人員，此亦是廉政署存在的目的，與推動廉能政策的目標。

問：廉政署是廉政專責機構，組織特色及成立目的為何？

答：廉政署是一個有檢察官、廉政官和政風人員的「三合一組織」，法務部遴選優秀檢察官派駐，指揮廉政官及政風人員即時偵辦貪瀆案件，除有廉政審查會的外部監督機制，署內也有情資審查小組會議，定期檢視廉政官調查計畫等作為，以精緻偵查過程的各項工作，「廉潔是我們的核心價值，不可逾越的紅線」，署內也設有視察室監督同仁的操守。

問：外界對廉政署的一般印象，就是抓貪污公務員，除外，它還有哪些任務？

答：不是抓到貪瀆就算了，事後還要去分析其犯罪態樣及成因，來進行「再防貪」，肅貪後再防貪的做法，其實就是預防醫學的觀點，肅貪人員在前領頭，防貪人員接手硏擬防弊之策，「肅貪是治標、防貪是治本、反貪則是要進行全面性的教育」。

廉政署期許同仁偵辦的是「重大貪瀆案」及「結構性犯罪」，此兩種犯罪類型是人人得而誅之的，應該用大刑伺候的，但有些小案，就要採取其他做法，否則會讓外界質疑是「小題大作」，或恐受「大砲打小鳥」之譏。

為了保護公務員，廉政署會運用滾動式案例增補，來深化所謂的「廉政細工」工作。先前台南市政府在賴清德市長的主導下，結合廉政和檢察系統進行「廉政細工」，每個月輪一個局處，先請政風主任蒐集這個局處過去曾發生，或者其他縣市這種局處一再重複發生的弊端類型，初擬有效防止再度發生的方法，提報到「廉政細工」會議，再由各局處的科室主管站到第一線添加更具體有效的防弊方法。

設想尚未出現的弊端 累積防治方法

在此基礎下，不僅中部四縣市完成了相類作為，廉政署更挑出十個縣市的警察局完成「廉政細工」工作，並參照維基百科的機制，把現有「廉政細工」累積的經驗智慧，再拿到各縣市各局處或各體系去輪流「滾動」，繼續添加其他未想到的弊端類型、累積更具體有效的防弊方法，讓那些一直重複發生的弊端不要再發生。

百億以上標案 協助排除不當壓力

問：重大公共工程採購案，常發生圍標及行、收賄弊端，有何防貪作為？

答：廉政署人力有限，現階段只針對百億元以上的大型標案監督，目前比較重要的如雙子星土地開發案（約七百億元）、台鐵車輛汰換案（約九九七億元）及桃機第三航廈案（可追加到兩千億元），這些重大建設或採購案，廉政署防貪團隊會結合當地地檢署首長，及主辦標案的單位主管，成立重大建設廉政平台，每個月開會，強化政府監督機制，並適時檢視有無可能弊端，若主辦單位反映有受到外界不當壓力，會協助排除，這樣的話，公務人員辦理標案時，也會覺得比較安心及勇於任事。

應修規定 避免制度規劃誘發犯罪

問：廉政署近來陸續在檢討一些可能是制度規劃誘發的犯罪，可否說明？

答：舉例來說，里長拿了民政局的旅遊補助款，辦理鄰長或是地方巡守隊出遊的文康活動，原本規劃五十人參加，一位鄰長突然生病無法同行，改由他的弟弟參加，但事過境遷，可能因為選舉恩怨或是團員感情生變，有人出面檢舉，這種代替參加的行為，因相關應注意事項及會計核銷規定過於嚴格，導致這位鄰長的行為觸犯了詐取財物的貪污罪。

這種旅遊補助，原是一種犒賞、慰勞或福利性質的活動，所附教育或訓練目的通常是聊備一格，並無不可替代性，與模範公務人員共同出遊，含有把一流人才集結起來互動交流，及具有一定資格的人才可參加的專屬性，本質上是不同的，可修正相關應注意事項，使之更合理，更符合實際。

比如鄰長無法參加，研讀指定資料後，可指定其配偶、三等親內血親、二親等內姻親或同財共居家屬代替參加；或乾脆購買禮券，利用講習時公開表揚，一樣可以達到犒賞或慰勞的目的。

此外，像是「民代冒領助理費」的類型，不分黨派，屢有出現，其立法原意遭質疑，學界也有不少應予變革的聲音，廉政署已與主計總處及內政部等主管機關討論溝通，共同正視立法目的及原則，研議有無鬆綁相關規定的空間，避免這類違失態樣一再發生。

問：廉政署積極推動財產申報零裁罰政策，成效如何？

答：財產申報授權制度的主要精神，在於透過授權制度的設計，不必藉由法律裁罰的手段，一樣可以快速、正確地實現法律「有效揭露」的規範目的，方法很簡單，只要申請自然人憑證授權，就像是報稅一樣方便。

以一○七年公職人員財產申報授權期間自九月五日起，至十月五日截止，經統計申報義務人授權率為九十三％，已接近預設一○○％的目標，對比一○四年、一○五年、一○六年授權比率分別為三十五％、四十五％、六十五％，有顯著大幅提升。而全國一○一九個政府機關中，共有七七一個機關授權率達一○○％。

預先介入 不冷眼旁觀公務員觸法

問：賴院長上任後提出廉政「三護」，可否說明其主要用意及延伸？

答：行政院長賴清德去年底在中央廉政委員會議決議指示要「愛護 」、「保護」、「防護」良善公務人員，此即是「三護」，而廉政署為了保護公務員，也以此三面向觀點來形塑各項廉能政策及規劃，執行防貪及肅貪工作，像是積極推動授權財產申報，避免公務員被裁罰，為防公務員涉犯圖利罪，也要政風人員參與行政，一發現有違背法令疑慮，就進行阻斷，不要冷眼旁觀公務員觸法。

像「利益衝突」也是，例如，有鎮長的弟弟開便當店，因為便宜又乾淨，鎮公所有開會或是舉辦活動就常去買，但這其實涉及利衝，公職人員利益衝突迴避法修正案十二月十三日將開始施行，在這之前先跟鎮長講，讓他知道，他以後就不會再去買。

廉政革新計畫 盤點易滋弊端業務

問：不少政府的採購或監理業務常惹民怨，或有紅包文化，如何強化機關廉政風險管理？

答：目前正推動廉政革新實施計畫，主要藉由專案清查，協助機關首長盤點易滋生弊端的業務，選定的大多是較惹民怨的項目，目前挑選十項廉政高風險業務，包括管線工程（路平專案）、殯葬、建管等一般採購及監理業務，這些以往常存有偷工減料，或是紅包文化，最近清查結果會出爐，會據此增訂各項防貪措施及防貪指引，防範日後弊端發生，也可解決民怨與增進公益。