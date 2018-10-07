國際刑警組織中國籍主席 返中後被失蹤

2018-10-07

學者：北京又製造國際笑話

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕國際刑警組織（Interpol）中國籍主席孟宏偉上月底從法國返回中國後音訊全無，其妻五日向法國報案，引發全球關注。有報導指出，孟宏偉抵中國後旋遭拘捕調查，中國迄今仍對該事不置一詞。孟宏偉是警界聯合國的首長，是中國在國際上最知名的警官，如此人物竟在中國悄然消失，法國賽爾奇．蓬多瓦大學教授張倫直呼，「中國又製造了一個國際笑話！」

孟宏偉現任中國公安部副部長

六十四歲的孟宏偉與妻子、三名子女定居於Interpol總部所在地法國里昂，消息來源說，上月廿九日他被看見離開該組織總部，「他不是在法國失蹤的」。Interpol僅推文表示，「這是法國與中國有關當局的事」，並補充說，不會進一步發表評論。中國外交部對相關詢問不予回應。這是中國知名人物失蹤的最新案例，若干中國高官、億萬富豪及巨星名流都曾「被失蹤」數週或數月之久。

中國政治專家鄧聿文告訴紐約時報說，孟失蹤「最可能的原因當然是反貪調查」，「在中國當局眼中他首先是中國人，他們對於他的國際聲望不會考慮太多」，他補充說，「這是新常態」。美國喬治亞州立大學政治學家魏德安（Andrew Wedeman）也指出，中國今年已打下十七隻「老虎」，孟是第十八隻老虎。

南華早報報導，孟是被獨立於中國國家司法體系之外的中共中央紀律檢查委員會拘捕的，該單位的調查欠缺透明度。英國廣播公司（BBC）亞洲事務記者杉麗雅（Celia Hatton）分析說，失蹤者家屬常因擔心親人遭中共嚴厲報復而保持緘默，但孟妻卻在丈夫失蹤僅幾天就報案，且是聯繫外國政府，這極為罕見，「她之所以這麼做，是否感覺別無選擇？」再者，孟出任Interpol首長曾讓中國備感驕傲，現在他到底惹怒誰？做了什麼？令北京寧可放棄該國際光環？

孟宏偉屬於前中央政法委書記周永康人馬，而周永康是中國國家主席習近平的政敵，在二○一四年因貪腐罪被判無期徒刑。孟在周的拔擢下，在中國公安系統內平步青雲，二○○四年出任公安部副部長迄今。二○一六年孟獲選為Interpol主席，同年中國向該組織提出一百名潛逃海外的中國貪官名單，其中包括維權人士、少數民族代表等。孟宏偉任期至二○二○年。

華裔教授張倫告訴德國之聲說，孟的失蹤是Interpol從未遇過的情形：主席去哪兒了？誰來簽發國際追緝層級最高的「紅色通緝令」？最該「通緝」的人是誰？Interpol淡化外界疑慮，表示該組織的日常運作是由德籍秘書長史托克負責而非主席。