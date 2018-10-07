柯文哲：黃潔夫對器捐登錄系統有興趣

2018-10-07

〔記者黃建豪／台北報導〕《屠殺》作者伊森．葛特曼懷疑台北市長柯文哲在中國器官活摘事件中扮演中間人角色，民進黨台北市長參選人姚文智昨晚要求，柯應就二○一四年密會「老朋友」中國器官移植召集人、中共衛生部前副部長黃潔夫的密談內容說清楚。對此，柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒僅表示，該議題柯文哲已在日前出席國際扶輪社活動時，進行過說明。

柯文哲日前赴國際扶輪社演講時，就有民眾質問柯與黃潔夫見面的問題，當時柯稱，因為他是世界葉克膜權威，且台灣的器官捐贈移植登錄系統是他設計的，黃潔夫身為中國衛生部副部長，對這個有興趣，兩人才會見面；至於兩人見面談什麼？柯文哲未明確回答。

「一張照片就無限上綱，鬼扯！」

葛特曼曾出示柯出席中國研討會，與涉入器官活摘的中國醫師同框的合照，懷疑柯在中國器官活摘事件中扮演的角色，對此，柯文哲昨怒稱，「我去中國演講，人家請我上全國醫學院的演講，台下都四、五百人，誰會曉得誰是誰？」

柯文哲說，「那就拿照片出來，誰有活摘器官？一個一個拿出來講，哪張照片的哪些人？我跟他有什麼來往？對不對？」如果曾拍一張照片就無限上綱，那前總統馬英九與總統蔡英文幾次同框，難道馬英九的意見，小英每個都支持嗎？鬼扯嘛！

葛特曼遭柯提告誹謗後，前天赴台北地檢署應訊，仍稱「證據無法被擊破」。柯文哲回應說，他這麼愛講，就交給司法處理，但講人家說謊要有證據。

柯文哲抱怨，這種訴訟很無聊，常常選完又不了了之，「但是，如果他們要這樣搞，好啊，那就找一批義務律師整理，他們不要急，一個一個處理。」

姚文智爆料指柯文哲每次到中國都有領取廿萬元酬勞，柯文哲稱，沒有到每次啦，你們都忘記一件事，當年他在國際上是TOP（頂尖）的醫生，當時跟美敦力（葉克膜器材廠商）都有簽約。