一生冤屈終獲洗刷》楊國宇看齣戲被關10年 吳水燈被誣共黨囚12年

2018-10-06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會昨舉行「平復司法不法之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，政治受難者楊國宇、吳水燈等人親自出席，活著見證一生冤屈得以洗刷，不再背負被國民黨構陷的叛亂罪名。

今年高齡八十七歲的楊國宇憶及，二戰後國民政府來台、民不聊生，一九四六年他當時是台北二中學生，學校老師簡國賢和九名同學在台北公會堂，因演出新劇「壁」抗議陳儀政府，在二二八事件發生後，慘遭國民黨政府槍斃。

楊國宇指出，他當時才十八歲，卻無端遭受牽連，被國民黨誣陷參與叛亂組織，慘遭毒打逼供，一九五○年被關押至綠島十年，直到一九六○年出獄。

「從今天起不再有罪！」楊國宇說，老師不過擔任「壁」這齣戲編劇，同學只不過演了戲就無端失去生命，他自己因看戲被關十年實在冤枉，撤銷有罪判決真的是遲來的正義。

另一名拄著枴杖、高齡八十八歲的白色恐怖政治受難者吳水燈受訪感慨地說，他二十歲至卅二歲的青春黃金年代，被國民黨迫害構陷入獄，被關了長達十二年。

吳水燈回憶，國民黨政府保安處的鷹犬認為他是共產黨，一九五二年無端抓人刑求逼供，用辣椒水、汽油強灌，再用大針插入三根指頭的指甲，甚至用槍托敲頭、撞胸毒打。

吳水燈指出，以前那些人心腸很壞，先屈打成招，再拿一張寫好的自白書要人照著抄，說只要照著寫就會沒事，結果最後就被當成叛亂共匪判刑。

「我是台灣人啊！」吳水燈強調，他在日本時代就讀高雄中學，後來就讀淡江英專，一直都是生活在台灣，怎麼會變成共產黨？促轉會不只要幫受難者平反冤案，更要將過去血淚史公諸於世、記錄傳承，讓悲劇不會再發生。