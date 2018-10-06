鹿窟事件受難人》母親自盡 李石城泣：自己太不孝

2018-10-06

〔記者李欣芳／台北報導〕現年八十四歲的鹿窟事件受難人李石城，在一九五二年鹿窟事件發生時，只是個十七歲的牧牛童。當時整個鹿窟被近萬名軍警重重包圍，他藏匿山區數日後，因饑餓寒冷，返家途中不幸被捕，李石城母親因為傷心害怕，在他入獄一年後自盡身亡。李石城昨接受本報訪問時，提及當年母親自盡，不禁痛哭，直說自己太不孝，久久不能自已！

盼建鹿窟紀念館 警惕後人

鹿窟事件是一九五○年代白色恐怖時期的最大冤案，當年鹿窟一帶山區是位於新北市汐止、石碇交界的山村。

李石城說，因鹿窟案的受難，母親在家中自盡，他因而家破人亡，現在促轉會公告撤銷他當年有罪判決，對他來說，這一刻來得太遲，如今，他希望能在當地蓋鹿窟紀念館，「這是我唯一的願望」，讓下一代記取這個事件並有所警惕，不要再讓這樣的悲劇發生。

二二八事件後逃竄的「台灣省工作委員會」在鹿窟山區活動，李石城被遠房表哥招募，進入所謂地下黨人組建的「青少年先鋒隊」、擔任小組長，然而，李石城萬萬沒有想到，他會因被控「參加匪偽組織、意圖顛覆政府」而入黑牢。

在「鹿窟風雲」一書回憶錄中，李石城詳述當年遭受無止境的苦刑，包括石磨壓身、頭下腳上倒吊、摜頭浸水、鋼針刺指、水沖鼻孔等，這些酷刑造成他牙齒掉落、背部脊椎受傷終身未癒。飽受折磨的李石城甚至一度撞柱自殺，意圖尋求解脫，卻被急救回來，繼續受刑。

李石城結束牢獄生涯後，背負「政治犯」污名，求職四處碰壁，只要找到新工作，僱用他的老闆馬上會收到上級長官警告，指控他是「共產黨」，他不得已只好回到礦坑工作，而礦坑成為許多鹿窟事件受難者出獄後的歸宿。李石城昨感嘆說，在戒嚴時期，人家一聽到是共產黨，是比現在得愛滋病還可怕！