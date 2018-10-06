撤銷有罪判決》鍾逸人：我只是俘虜沒犯罪

2018-10-06

二二八事件 組織「二七部隊」起義抗暴

〔記者李欣芳／台北報導〕高齡九十八歲、二二八事件時在台中組織「二七部隊」起義抗暴的鍾逸人，昨天出席促轉會「平復司法不法之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，他接受記者專訪，回顧過往的歷史，中氣十足，侃侃而談。雖然他獲促轉會公告撤銷有罪判決，不過，他說，自己並沒有犯法，「我只是與國民黨軍隊相殺時落馬被俘的俘虜！」

出獄後仍被特務長期監控 痛批可惡

二七部隊敗戰、在埔里就地解散，鍾逸人逃亡到汐止被捕，被以「內亂罪」判刑十五年，刑滿後加管訓兩年，坐了十七年的牢。出獄後的鍾逸人經營綠藻事業，他工廠的七個守衛都是警總安排的「爪耙子」，他們還會用「今天是二二八」的話題想要引誘他講話，好讓他們有資料可以上報領獎，害得他不敢對身邊任何人發表政治看法，當時連黨外活動也不敢參加，「很可惡，真是無孔不入。」

對於撤銷有罪判決，鍾逸人說，他一向不認為自己是犯人、也不認為自己有犯罪，他只不過對這個不仁不義的蔣介石派來的軍隊，欺負台灣人，「忍不住起來保護我的故鄉」，與國民黨的軍隊對抗，不幸落馬、被他們擄去。

鍾逸人說，「我只是一個俘虜，不是犯人，沒有犯過任何罪，我沒去搶，也沒放火」。不過，對於政府有誠意撤銷受難者有罪判決，還是應該給予肯定、鼓勵，這對其他人來講也不無小補。

二戰後，鍾逸人曾參與「三民主義青年團」，擔任總務股幹事，後出任「和平日報」嘉義分社主任。他說，該報社在戰爭中被盟軍飛機炸毀，後來出錢復原，但二二八事件之後，國民黨軍隊佔領此地、也把裡面財物搶走，如果可以補償，這部分應該要補償他；至於其他損失，則不是用金錢、物質可以補償的。