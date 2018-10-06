謠言終結站》退稅1300萬給日菸商？ 財政部：因重複課稅

2018-10-06

網傳內容：

董氏基金會指，日菸商向財政部要求退回試營運期間所繳1300萬關稅，財政部原不同意，最終仍退回，根本是將台灣政府當提款機。

查證結果：

財政部指出，依菸酒稅法規定，菸酒稅於菸酒出廠或進口時課徵。為避免重複課稅，亦規定菸酒用作產製另一應稅菸酒者，免徵菸酒稅；已納稅者，退還原納菸酒稅。

日菸公司向海關申報進口原料菸絲，按規定核課菸酒稅及菸捐，該公司將原料菸絲產製為成品菸，並繳交成品菸之菸稅及菸捐。日菸公司因重複課稅申請退還菸稅及菸捐，經審認屬實，退還重複繳納之菸稅及菸捐，並非退還關稅。