2018-10-06

記者鄒景雯／特稿

政治人物使用政治語詞來從事政治工作，短期的目的性絕對是首位，以期有效且快速的達成各種政治目標。但是不做彗星思考、講究續航力的專業從政者，基於促動一個成熟國家長遠政治演進的使命，他們一定會有強大的責任感與自制力，在操作語彙時注意格調，再三慎重。其實，厲害的選民，看久了，也會辨識出政客與政治家的區別，從而給予應有的公道。

最近，政壇很熱鬧的話題，應該是人權作家葛特曼到台灣來召開記者會，與台北市長柯文哲隔空對話的事件，為了「liar」（騙子）一詞，柯市長委請律師對葛特曼提告，柯Ｐ的律師說，這個字詞屬於抽象的謾罵，是公然侮辱的範圍。柯Ｐ的憤怒，外界當然很容易理解。不過，如果還原當天記者會現場，「liar」其實不是葛特曼說的，是記者問到是否認為柯文哲是騙子？而葛特曼被動回答說：「Yes！」

只是一個肯定句，就讓柯Ｐ很抓狂，可見語言的傷害力量有多大。以同樣這個標準來衡量，我們或者也可以一併檢視，台灣平常是否充斥著更暴力的政治語言，在對政治對手與競爭陣營進行人格屠殺，然大家卻鄉愿寬容，甚至習以為常？唯有時時採取這樣的態度，台灣的選民才有可能脫離政客的伊於胡底，總有一天會看到與先進民主國家一樣的若干經典級政治演說與攻防，從而讚嘆民主生活真是處處精彩。

如果從暴力指數而論，柯文哲最愛掛在口上的「垃圾不分藍綠」，恐怕是近年來對台灣政治、甚至對選民最惡毒的霸凌。論抽象的謾罵，公然的侮辱，肯定破表，超越「liar」。難道只因不是針對特定人，就可以肆意粗暴，毫無愧歉？

這樣的修辭，當然有他近年精準的政治計算；早在四年前柯Ｐ的算盤不是這樣打的，上次首度參選，大家記得他一度自我標榜是「墨綠」，當時顏色不是問題，現在顏色就成了垃圾？如果從政只靠給對手貼標籤，不必向選民報告政策，那麼大家是不是可以給「垃圾不分藍綠」接個下句，柯Ｐ是「自摸紅中最大」？

「自摸紅中最大」比「垃圾不分藍綠」高級、幽默多了，它可以是：Ａ、不談政治，多談經濟；Ｂ、東方紅做靠山，藍綠不足畏懼；Ｃ、紅中聽牌中，不要叫我去倒垃圾。以上三者，請隨意對號入座，沒戴帽子，也無律師賺錢的份。

台灣的民主政治走到今天，誰也不要說誰是垃圾，會被或願意跟垃圾擺在一起參選的，會是什麼好貨？這不是口德問題，這是基本邏輯思辨。