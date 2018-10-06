國民黨2公投連署 造假都破7.2萬人

2018-10-06

中選會將告發造假 九日討論是否成案

〔記者陳鈺馥、鍾麗華、施曉光／台北報導〕中選會昨公布國民黨「反核食」、「反深澳電廠」公投連署查對結果統計，兩案「有偽造情事」均破七萬二千人，「死人連署」各高達一萬一千多人，不合格剔除率近三成六，中選會針對公投造假，將予以刑事告發，並於十月九日召開會議討論是否成案。

國民黨副主席郝龍斌領銜所提「反核食」全國性公投提案，各地戶所十月四日截止查對。國民黨第二階段送交四十九萬餘份連署書，符合規定卅一萬一八八二人、不合規定十七萬八四七九人。

另由國民黨立委林德福提出的「反深澳電廠」公投，送交四十九萬餘份連署書，符合規定卅一萬三一六五人、不合規定十七萬九六五三人，均「低空飛過」廿八萬多份第二階段連署門檻。

巧合的是，兩公投案造假比率高得嚇人，「反核食」偽造情事共七萬二八一○人，「反深澳電廠」之偽造情事七萬二一八四人，兩案僅差六二六人，偽造率都破十四％。

官員指出，「反核食」公投在全國各縣市偽造率，以高雄市最為離譜，高達四成八比率造假，送件七萬四千多份連署書，竟有三萬五七七七人出現偽造情事。

「反深澳電廠」公投方面，同樣以高雄市最會造假，三萬五二九六人有偽造情事，遠超過其他五都總和的二萬九二三八人。

離譜的是，「反核食」公投與上週公布的國民黨「反空污」公投案查對數據有許多雷同，戶籍地址錯誤均為三萬四千多人，「反深澳電廠」公投案則有三萬三千九百多人。

經統計，「反核食」公投出現「重複簽署」份數高達一萬九○五一人，「反深澳電廠」重複簽署則有一萬八四四八人，兩案僅差二○三人；此外，「反核食」公投姓名錯誤一萬三八六九人、「反深澳電廠」則有一萬四一八八人出現姓名錯誤。

藍營三公投「死人連署」 全為1.1萬多

根據查對結果，國民黨三公投案不合規定的造假份數，均為七萬多人，三案幾乎等量齊驅，身分證字號錯誤也均為一萬二千多人，甚至連「死人連署」人數全為一萬一千多人。

民進黨立院黨團昨召開記者會，質疑國民黨三案抄同一份名單，「一人死亡，被國民黨剝削三次」。黨團幹事長李俊俋說，如果三名學生，考試成績差不多，錯的題目也都一樣，大概可知，三人是聯手作弊；同理懷疑三案抄同一份名單，所以錯的地方也一樣，國民黨系統性作弊，糟蹋公投、作踐公投。

立法院國民黨團書記長曾銘宗回應表示，如果死人連署率高，國民黨願意深切檢討，但若要追究，應該一併追究二○○八年民進黨推動的入聯公投案，他相信其中的死人連署數會更高。