監院聲請黨產條例釋憲 大法官不受理

2018-10-06

〔記者吳政峰、鍾麗華、蘇芳禾、陳鈺馥／台北報導〕監察院去年聲請「黨產條例」釋憲，大法官會議認為憲法並未賦予監院違憲審查權，或專屬的釋憲聲請權，且本條例與監院的職權無關，不符合釋憲要件，昨決議不受理。

提四大理由 指若受理將破壞五權分立

監察院前年接受人民陳情，調查黨產條例合法性，結果認定該條例有違憲之虞，且「不當黨產處理委員會」也有違「中央行政機關組織基準法」，去年移請大法官釋憲。

大法官昨做出不受理的決議，並提出四大理由，開宗明義就說，宣告法律違憲的權力為司法院專屬，監察院沒有此權力，監察院也不具專屬聲請權。

依法審查是否受理 強調絕無照單全收

其次，監察院主張依照慣例，大法官均受理監院的釋憲案，但大法官表示，一九九二年立法院全面改選前，收案確實較寬鬆，不過改選後的憲政體制步入常軌，大法官就依法審查是否受理，絕無照單全收。

第三，監察院主張本案是「行使職權」調查後，認為有違憲之虞，因而聲請釋憲；但大法官持不同觀點，指監院的職權僅有「彈劾」、「糾舉」、「審計」，與黨產條例根本無關，監院的調查已逾越憲法職權範圍。

最後，監院認為本釋憲案，源自行使調查權而產生的「法令違憲審查權」，大法官卻說，監院只能就本身職權適用法律出現問題時聲請釋憲，不能對所調查的法令出現違憲疑慮時聲請釋憲。

大法官強調，本件釋憲案是以「人民陳情—立案調查—聲請釋憲」模式聲請，若逕予受理，則可能讓監察院對立法院的立法出現審查權，反造成監察權與立法權間之權力不平衡，甚至破壞五權分立憲政體制。

非共識決 五名大法官較支持監院主張

值得一提的是，本案並非共識決，湯德宗、黃璽君、林俊益、張瓊文、吳陳鐶等五名大法官較支持監察院主張，認為本案應受理，且首度公開不同意見書；黃虹霞則採協同意見，部分贊成部分反對；因此僅九名大法官完全同意不受理。

提案兩監委怒批司院 「形同廢掉監院」

對大法官會議決定，提案監委仉桂美、劉德勳回應指出，司法院破天荒毀棄憲政規範、踐踏五權憲法，「形同把監察院廢掉」；大法官會議決議造成的後遺症非常嚴重，司法院要對歷史負責，他們將就侵害監察權部分聲請釋憲。

立法院民進黨團幹事長李俊俋說，立法院代表多數民意支持所通過的法律，若監委不滿意就可以隨便聲請釋憲，憲政權力分立就亂了套。國民黨團書記長曾銘宗則表示，國民黨對這樣的決定感到遺憾，「到底大法官會議存在必要性在哪裡？」

黨產會發言人施錦芳表示，尊重大法官的決議。