駐日處雙十酒會 安倍母親連兩年出席

2018-10-05

凸顯安倍對台日友誼高度重視

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕駐日代表處今晚在東京帝國飯店舉辦國慶酒會，日本首相安倍晉三的母親安倍洋子連續二年到場祝賀，顯示安倍對台日友誼的高度重視。

今年的國慶酒會由駐日代表謝長廷主持，共有一千八百名來賓參加，包括日本台灣交流協會會長大橋光夫、理事長谷崎泰明、日本國會日華議員懇談會會長古屋圭司，及逾百位日本國會議員、教廷梵蒂岡總主教車納德、帛琉等五國駐日大使、全日本台灣連合會會長趙中正等旅日僑胞及日本主流媒體等。

謝長廷：台日互扶持是真朋友

高齡九十歲的安倍洋子，去年成為國慶酒會神秘嘉賓，二○一六年日本ＮＨＫ交響樂團相隔四十五年到台灣公演時，她也親自訪台並與蔡英文總統一起聆聽，去年台北愛樂交響樂團到東京參加「台日文化藝術交流音樂會」，安倍洋子與謝長廷一起欣賞，盛讚安可曲台灣民謠「望春風」非常好聽，兩次成功的「音樂外交」也備受日媒矚目。

安倍洋子今年再度參加國慶酒會並上台致詞。日台交流協會會長大橋光夫致詞時大方介紹洋子夫人以「安倍的代理人」來場祝賀，獲得滿場掌聲。今晚會場舞台旁特別展示今年花蓮震災後，安倍親筆寫下「台灣加油」的加油板，洋子夫人也仔細端詳了兒子書法，看似頗為滿意。

謝長廷致詞時表示，台日在患難中相互扶持是「真朋友」，感謝日本友人力挺台灣加入ＣＰＴＰＰ等國際組織，他也痛批中國打壓台灣國際空間，並利用假消息來分化國人感情，謝長廷以「囂俳無落魄的久」，台灣的自由與民主雖遭受威脅，但台灣人民並不會屈服於壓力，他也相信蠻橫的行為只會引起台灣人民反感，並招來世界的警覺與不安，無法長久維持。