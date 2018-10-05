還受難者公道 1270人冤罪撤銷

2018-10-05

促轉會公告首波撤銷有罪判決名單

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨威權統治時期發生二二八事件及白色恐怖等政治冤案，許多民眾遭槍斃及迫害入獄。行政院促轉會為平復司法不公，昨在「行政院公報資訊綱」公告首波受難者撤銷其有罪判決，計有林慶雲等一二七○位受難者的有罪判決公告撤銷，促轉會並將移請原確定判決機關，例如國防部或司法院，進一步塗銷有罪判決的前科紀錄。

將移請原確定判決機關 塗銷前科紀錄

促轉會表示，昨公告首波撤銷有罪判決名單，其中包括被視為一九五○年代白色恐怖事件最大冤案「鹿窟事件」李石城等逾百名受難者。

促轉會今將在喜來登飯店邀請多位政治受難者參加「平復司法不法之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，盛大舉辦這項活動。行政院長賴清德、促轉會主委黃煌雄及著有「鹿窟風雲」一書的李石城等人都將出席致詞，首波一二七○位受難者公告撤銷其有罪判決，多數是白恐受難者，少數是二二八事件受難者。

據悉，鹿窟事件受難者逾四百人，倖存者都年屆高齡，許多人都盼安度餘生，別無所求。李石城曾說，希望可在鹿窟建永久紀念館，給後人了解並警惕世人，「做不做得到，就是政府的事了。」

根據促轉會調查，當年二二八事件的賠償案、白色恐怖補償案及戒嚴時期人民受損權利回復案件，約有一萬三千四百件。

促轉會是依「促轉條例」規定，威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判的刑事案件，應予重新調查。有罪判決暨其刑、保安處分、沒收宣告，於促轉條例施行之日均視為撤銷。促轉會因此依法公告撤銷上述有罪判決。促轉會並將分批上網公告撤銷受難者的有罪判決。