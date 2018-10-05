謠言終結站》新北發電量高於用電需求？ 台電：去年缺9億度

2018-10-05

網傳內容：

新北市長朱立倫表示，新北市發電量遠高於用電需求；新北不反對電廠，但反對興建違反世界潮流的燃煤電廠。

查證結果：

台電表示，根據用電統計，去（2017）年新北市用電缺口達9億度，等同超過20萬個家庭用戶一整年的用電量。2023年後位於新北市的核能電廠皆已停機除役，將再減少約150億度發電量。

台電說，台電新深澳電廠規劃採用符合世界潮流的高效率低排放「超超臨界」機組，兼顧供電與環保，同步確保雙北地區近700萬民眾用電需求及全國電力供需平衡。