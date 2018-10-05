民進黨團：國民黨公投連署高市偽造率高 韓國瑜踹共

2018-10-05

〔記者蘇芳禾、楊淳卉、林良昇／台北報導〕立法院民進黨團昨召開記者會，黨團書記長鄭運鵬質疑，國民黨高雄市黨部公投連署造假率、偽造比率是全國最高的縣市之一，國民黨發言人洪孟楷曾說，這些公投連署書都是「各黨部組織連署」，呼籲當時帶領國民黨高雄市黨部進行連署工作的主委、高市長參選人韓國瑜應出面說明。

國民黨團促中選會同一標準 檢視綠營提案

國民黨團昨也召開記者會反擊，黨團書記長曾銘宗表示，民進黨在二○○七、二○○八年所提的二項公投案，也有不低的不合格率，中選會應一套標準，也應公開死亡連署件數、大量抄寫件數，並將當年公投領銜的相關人員移送地檢署偵辦。

黨團首席副書記長吳志揚則批評，中選會傾國家力量逼迫、鼓勵公務員盡量去判定連署書無效，國民黨打算向監院提出檢舉，糾正中選會不符合獨立機關的作為。

民進黨團昨召開記者會，立委劉世芳說，高雄市黨部提出的七萬一千多份連署書，其中不合格者竟然有四萬五千多份，比率達六十四％，帶領黨部進行連署工作的韓國瑜應出面說明。

民進黨秘書長洪耀福昨也質疑說，合理懷疑國民黨是集團性、系統性造假，只要去查核，一定相當高比率的連署人，連自己有連署都不知道。

洪耀福並公開向國民黨「嗆賭」，「若敢說他們都是有連署，我們來抽樣打電話」，國民黨可以找黨副主席曾永權，跟他來個「洪半仙對王祿仙」。

洪耀福表示，民進黨發動公投連署，都是耗盡全黨精力，他很納悶，這次國民黨發動公投連署，基層都未動員找人連署，卻跑出這麼多連署書，是很奇特的事情。種種跡象來看，可以合理懷疑國民黨是「集團性、系統性造假」。