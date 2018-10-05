劉振南 陳啟禮出殯「扶棺八大老」

2018-10-05

連勝文遭槍擊時 徒手奪槍制伏「馬面」

〔記者翁聿煌／新北報導〕擔任國民黨新北市長與市議員參選人中和區聯合競選總部顧問團副團長的劉振南，是前竹聯幫愛堂堂主，在竹聯幫的份量舉足輕重，當年竹聯幫精神領袖陳啟禮的告別式中，他與前竹聯幫大老吳敦共八人引靈扶棺。二○一○年連勝文於永和幫議員陳鴻源站台的槍擊現場，他當場制伏綽號「馬面」的槍手林正偉並奪下凶槍，讓人印象深刻。

據了解，劉振南綽號「扣頭」，一九八四年曾因一清專案被移送管訓，關了三年後從台中后里職訓隊脫逃，一九九三年因為持有安非他命及美製衝鋒槍、子彈二百發而再度落網。他出獄後，有段時期受聘擔任中和市政顧問聯誼室主任，後來轉型從商。

曾因一清專案被移送管訓

二○一○年十一月二十六日晚間，國民黨前主席連戰之子連勝文到永和為國民黨議員陳鴻源助選，晚上八點多，連勝文、陳鴻源等人在晚會舞台準備演講時，林正偉突然爬上舞台，拿出預藏的手槍朝連勝文的頭部開槍，連勝文受槍擊後滿臉鮮血，林正偉準備開第二槍時，因卡彈未再擊發。

當時人在現場的劉振南，迅速從後方抱住林正偉並奪下凶槍，但後來射出的流彈誤擊一名坐輪椅的黃姓男子頭部，黃男不幸死亡，林正偉被劉振南等人合力制伏後，被警方逮捕。