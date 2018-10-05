中影案 黨產會調查「中台灣影視基地」

2018-10-05

附隨組織 預定九日認定

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會預定在十月九日認定中影為國民黨之附隨組織，為釐清中影旗下投資事業，黨產會現正鎖定「中台灣影視基地」調查，未來因電影導演李安「少年PI的奇幻漂流」拍攝地打造而成的片場，因中影八德公司介入投資關係，可能成為中影要向黨產會申請許可標的之一。

黨產會調查，二○○五年八月，馬英九接任國民黨主席後，將黨營事業中影公司以三十一．四億元「賤價」賣給正崴集團董事長郭台強，已被北檢依違反「證券交易法」特別背信等罪，予以起訴。

位於霧峰 最快今年開幕

郭台強入主中影後擁抱影視大夢，欲打造台灣影視基地，前年已與台中市政府簽約，取得十五年經營權，計畫在台中霧峰打造「中台灣影視基地」，預定最快今年開幕。

據了解，占地三．一二公頃，由台中市府編列七．八億元的「中台灣影視基地」，已於二○一六年十月動工，為台灣首座公辦民營專業片場，更有李安使用過的「人工造浪池」。

黨產會為調查政黨及附隨組織不當取得財產業務需要，已於今年九月廿一日發文台中市政府，要求依據黨產條例第十一條、第十二條規定，提供中影八德公司與市府簽訂的「中台灣影視基地營運移轉案」相關契約及會議紀錄。

此外，經濟部商業司商工登記資料顯示，中影八德公司資本總額廿二．三億元，地址與中影公司一樣，均位於北市八德路二段二六○號，董事長皆為郭台強，中影公司資本額為十五億餘元。

「中影八德為中影旗下子公司！」黨產會發言人施錦芳表示，「中台灣影視基地」為中影大型投資標的，黨產會一旦認定附隨組織後，中影資產將全數凍結，相關大型投資須先有所掌握，目前未決定要如何處理，只是先了解投資計畫內容。

黨產會內部研判，「中台灣影視基地」規模不只是一般電影片場，未來開幕營運後，中影每年要投資多少資源、員工有多少人、每月薪水要發多少？相關規模一定非常龐大，牽涉層面更加複雜，對黨產會而言是全新挑戰。

據調查，中影公司在台北、台南擁有二家真善美戲院，另有國民黨接收日產戲院、改建後轉賣給郭台強的西門町新世界大樓，現由中影收租當包租公，在外雙溪坐擁上萬坪中影文化城土地待開發，未來還有「中台灣影視基地」，營運規模比起過去處分對象更加複雜。