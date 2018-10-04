今開聽證會 黨產會：婦聯會利息收入破300億

2018-10-04

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕行政院黨產會今天將召開「婦聯會財產是否不當取得財產」聽證會，現查出婦聯會歷年利息收入合計高達三○一億元，更發現蔣宋美齡藏在紐約的廣東銀行六百萬美元（約兩億台幣），在前主委辜嚴倬雲任內，一度被改存至中信銀紐約分行，曾為婦聯會最大一筆海外資產。

婦聯會主委雷倩昨強調，婦聯會絕非國民黨附隨組織，也無不當黨產，黨產會都是以不當前提在計算婦聯會財產，她將提出資料及數據做說明。婦聯會也發表聲明強調，有權利保留資產，繼續長達六十八年的公益事業。

據黨產會調查，婦聯會憑藉國民黨威權體制，長年收取勞軍捐，最後一年勞軍捐所剩結餘款為一九二億元，名下財產數十年靠著「錢滾錢」孳息，從一九九○至二○一五年，共賺進三○一億元利息收入。

「三八五億元是花剩下的錢！」黨產會委員透露，先不論歷年支出或婦聯會的錢被誰搬走，從目前調查檔案顯示，婦聯會歷年利息收入加上勞軍捐結餘款，財產收入最高合計四九三億元。

黨產會統計，婦聯會近十年捐助金額約廿億元，包含捐給國民黨及其政治人物共六億元，捐十四億元給婦聯會四大基金會、振興醫院等單位。

蔣宋美齡兩億藏紐約

黨產會調查發現，婦聯會最大一筆六百萬美元的海外資產，曾定存在中國信託銀行紐約分行，這筆近兩億台幣財產，來自蔣宋美齡在中國的新運指導委員會，與台灣勞軍捐無關。

黨產會表示，來自中國新運指導委員會六百萬美元，現不考慮收歸國有，但來自台灣的勞軍捐及利息收入，已推定為不當黨產，本次聽證也不准婦聯會再亂撒錢，以一名學者十萬元車馬費請人來護航。