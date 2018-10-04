教廷等8友邦組團 遞函挺台入聯

2018-10-04

籲聯合國不應拒絕台灣民眾持護照參訪

〔記者呂伊萱／綜合報導〕台灣八友邦於美東時間二日組團遞函給聯合國，促請聯合國秘書長古特雷斯確保台灣平等參與聯合國的權利，並指聯合國拒絕台灣民眾持護照進入聯合國場域參訪及開會、不核發採訪證給台灣記者的歧視作為，嚴重違反聯合國標榜的普遍性精神。聯合國派出副秘書長狄卡洛接受信函。

今年參與連署的有十二個友邦，分別是貝里斯、史瓦帝尼、海地、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、索羅門群島及吐瓦魯。個別致函的三友邦為尼加拉瓜、宏都拉斯及巴拉圭。教廷雖未參與連署，但二日派出教廷駐聯合國副觀察員格里薩一同遞函。

外界關注的海地，雖未在聯大總辯論發聲，但參與聯名信連署，並派出駐聯合國公使銜參事路易參與代表團遞函活動。瓜地馬拉則是唯一未於總辯論發聲、未致函、也未派官員參與遞函的友邦。

不該拒發台記者採訪證

友邦在聯名信函中，促請古特雷斯確保台灣平等參與聯合國落實永續發展目標（SDGs）相關會議、機制及活動的權利，並指聯合國拒絕台灣民眾持護照進入聯合國場域參訪及開會，以及聯合國不核發採訪證給台灣記者的歧視作為，已經嚴重違反聯合國標榜的普遍性精神。

聖克里斯多福及尼維斯駐聯合國常任代表康鐸在會晤結束後，對媒體表示，聯合國方面對上述訴求反應良好，表現出同理心，並理解代表團立場。