中國遠海長訓 已暫停逾3個月

2018-10-04

嚴德發：情況雖特殊 但針對性演訓仍存在

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文上任後，中國解放軍以「遠海長訓」名義增加軍機、軍艦接近我國周遭海、空域的頻率，但據日本防衛省統計，中國解放軍約自六月廿日後，即無相關紀錄。對此，國防部昨稱此情形較為「特殊」，聯參單位亦在研判原因，國防部長嚴德發則強調，縱使中國無遠海長訓，仍有針對我方的演習存在。

嚴德發昨列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。報告指出，檢視中國近年演訓，除東南沿海聯合登陸演習、朱日和基地特種作戰演練，中國海空軍在東、南海實彈考核與跨島鏈遠海長訓等，企圖藉此片面改變台海現況，凸顯台灣仍是其重要戰略目標。

民進黨立委王定宇昨質詢指出，根據日本防衛省統合幕僚監部資料，中國軍機、軍艦約自今年六月廿日至今，尚無接近我國的相關資訊，並詢問國防部此事細節。

嚴德發答詢表示，中國仍有進行「近海巡」與「海戰巡」，但遠海長訓的確暫停。副參謀總長兼執行官陳寶餘表示，國軍都有掌握相關狀況，聯參單位也在研判此事原因，「情況有比較特殊」，可能和天候、訓練階段等有關，但國軍不能說此現象尋常與否，畢竟敵情威脅都可能發生變化。

嚴德發也說，國軍每日掌握嚴密敵情，當面敵情非常嚴峻，縱使共軍六月廿日後無遠海長訓紀錄，但針對性演訓仍存在，也不代表往後就無遠海長訓。國軍對防衛固守、維護區域穩定與國家安全，都絕對有能力和信心。

考量層級時機 不出席美台國防會議

對於今年舉行的「美台國防工業會議」，軍方確定由副部長張冠群率團參加。民進黨立委羅致政昨問嚴德發不親自率團的原因，嚴說，除考量層級外，亦考量時機問題，「也不能一廂情願」，且該會議主要為產業、工業交流，軍備副部長具相關專業。羅追問是否遭美方拒絕？嚴德發否認，並稱台美交流密切，機會還很多。

國民黨立委江啟臣詢問，近期美中之爭不僅軍事層面，還牽涉政治層面與美台關係，假如川普突然要售我國F-35戰機，我方接不接招？

嚴德發表示，F-35戰機符空軍作戰需求，但國防部會在維繫區域和平、穩定的大前提做出考量、綜合評估。

我國空防主力F-16戰機正進行「鳳展計畫」，首批完成升級的F-16V戰機正進行驗證。民進黨立委蔡適應昨問，首批戰機試飛驗證是否已完成？空軍參謀長劉任遠表示，現正進行相關地面檢測，近期可交機。蔡追問，首批戰機升級作業，是否半年內可完成？劉表示：「一定。」