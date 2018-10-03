陳建仁下週赴梵 邀教宗訪台

2018-10-03

〔記者蘇永耀／台北報導〕教廷與中國簽署「主教任命臨時協議」，台梵邦交面臨考驗。已故教宗若望保祿六世封聖儀式將在十四日舉行，總統府昨日宣布，蔡總統已指派由副總統陳建仁代表台灣率團訪問梵蒂岡，陳建仁此行除參加為台灣人和世界和平祈福彌撒，並將覲見教宗，同時表達台灣人民對教宗崇敬及歡迎教宗到台灣訪問。

外交部次長謝武樵在記者會上指出，教廷十四日舉行已故教宗若望保祿六世等七位先人的封聖儀式，基於和教廷七十六年邦誼和重視雙方交流，蔡總統指派虔誠的天主教友陳副總統擔任特使，代表中華民國人民和教友率團出席封聖大典。

陳建仁此行的名稱為「聖誼專案」，特使團將於十一日啟程，十六日返抵國門，在教廷停留四天三夜，特使團正式成員包括陳建仁、副總統夫人羅鳳蘋、以及謝武樵，教廷依照慣例會在十四日的封聖典禮前或後，安排各個團長逐一覲見教宗方濟各。

教廷近期與中國簽署「主教任命臨時協議」，台梵邦交面臨考驗，陳建仁此行兼具鞏固邦交任務。而在封聖儀式期間，也正值世界主教會議期間，中國將派出兩名官派主教出席主教會議，台梵中如何互動，將引起國際關注。

媒體詢問，中國的主教首度參加在梵蒂岡展開的世界主教會議，陳副總統是否會和他們碰面？謝武樵說，中國主教是去參加世界主教會議，這是兩個場合，應不會碰到。

媒體並問陳建仁是否會向教宗說明台灣對於梵中協議的立場？謝武樵說，教廷安排各國代表團團長逐一覲見教宗，陳副總統會在覲見時，表達台灣人民對教宗的崇敬，以及歡迎教宗到台灣訪問，也會表達希望教廷持續關注和關懷台灣以及教友。