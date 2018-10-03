2018-10-03

〔記者鍾麗華／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，近日赴美出席哈維爾圖書基金會舉辦的活動後，在美國與中國流亡作家余杰會晤。余杰受訪時表示，劉霞感謝台灣朋友們多年來對她和劉曉波的支持，她可能在明年春天會到台灣辦攝影展，目前正在接洽中。

余杰︰劉赴台辦攝影展 接洽中

余杰透露，在劉霞獲釋並前往德國居住後，台灣駐德代表謝志偉就曾探望過她。余杰也告訴劉霞，台灣有很多朋友關心她，台灣有美食和美景，沒有語言問題，可以到台灣休養一段時間；劉霞回說，「已有台灣朋友聯繫她，可能安排去台灣辦攝影展」。

余杰說，目前已有一些朋友正在幫忙聯絡劉霞訪台事宜，細節尚未確定，不過，「劉霞希望以自己的作品出現在公眾面前，而不單單是劉曉波遺孀。」因此規劃在台展出的攝影作品，並不以劉曉波為主題，大部分是其他題材的作品。

陸委會︰相關單位提供必要協助

對於劉霞訪台，陸委會副主委邱垂正表示，劉曉波夫婦長期為中國大陸的人權付出努力，我政府給予最高敬意，也會與國際社會持續關切中國大陸人權現況與發展。台灣是自由、民主、開放的社會，相關人士來台機制健全完備，相關單位也會提供必要的協助，如果有團體邀請劉霞訪台，「我們會尊重她（劉霞）的意願，依法處理」。