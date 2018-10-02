台美互訪升溫 美副助卿中下旬來台

2018-10-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣民主基金會、美國在台協會及外交部將於十月中下旬，共同舉辦「二○一八全球合作暨訓練架構（ＧＣＴＦ）：培養媒體識讀以捍衛民主」活動。據悉，活動開幕式邀請到美國國務院副助理國務卿史考特．巴斯比（Scott Busby）出席，巴斯比來自國務院轄下的民主、人權和勞工事務局，此前曾在白宮國安會工作。

巴斯比將出席台美合辦ＧＣＴＦ會議

台旅法通過後，台美雙方官員互訪漸趨開放，美國主管亞太經合會的副助理國務卿馬志修上週訪台，拜會相關官員並就今年亞太經合會重點項目以及美台雙邊關切的經貿議題交換意見。馬志修也向媒體表示，美國始終支持台灣持續作為亞太經合會的正式會員，永遠不會受到阻礙。

台灣持續與美國在ＧＣＴＦ機制下合作，為區域內國家提供氣候變遷、婦女權益、公衛醫療等多項培訓計畫，八月則首次針對執法議題舉辦活動。外交部在新年度預算中，也擴編北美預算，其中內涵即包括擴大ＧＣＴＦ合作領域、探討議題及參與國家範圍。

過去曾訪台的美國國務院官員最高層級為助卿，包括二○一二年時任國務院主管經濟及商業事務助卿費南德茲，與二○一五年訪台的國務院經濟暨商業事務局助卿芮福金，兩人皆為主管經貿事務官員；以及今年六月來台出席美國在台協會新館落成典禮，主管教育與文化事務的助卿羅伊斯。另還有今年台旅法通過後首位訪台、主管印太戰略的亞太副助卿黃之瀚。