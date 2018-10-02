強化反恐 海軍、憲兵編11億建訓場

2018-10-02

海軍著重各種戰爭場景模擬 憲兵加強城鎮戰訓練

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍除推動「國防自主」強化軍備，亦同步強化官兵素質，明年起將投入十一億餘元，啟動三個特勤訓場建置案。國防部明年度預算書顯示，海軍編列六億九千餘萬元建立「多功能特種作戰訓練場」，並編列一億三千餘萬元建立水上特戰訓場。憲兵則編列二億六千餘萬元預算興建「綜合特種作戰訓練場」，藉此增進我國海軍、憲兵特勤部隊反恐戰力。

隸屬於海軍陸戰隊的兩棲偵搜大隊，下轄特勤中隊，為我國特勤部隊勁旅之一。根據海軍明年度編列預算顯示，「多功能特種作戰訓練場」建造後，可以電腦自動化模擬系統驅動設備，結合任務模擬訓練，達成訓練成效與安全維護等目標，此案將自明年執行至民國一一一年，共投入六億九八○三萬七千元，明年度執行一一四二萬九千元。

至於興建水上特種作戰訓場，海軍解釋，此案是為建構水上特種作戰訓練場，提升部隊及個人戰技基本能力，堅實兩棲突擊與特種作戰能力。該案將自明年執行至民國一一○年，總預算一億三四二五萬二千元，明年執行四五一萬一千元。

海軍預期，上述建案完工後，除可模擬空中滲透、反劫船、反劫車、反劫機等各種戰爭場景，研擬最佳訓練方式，亦可結合未來兵力部署訓練需求，直接改善駐地訓練單位的訓練成效，提升部隊戰力。

此外，為我國首都衛戍、維安、城鎮作戰要角的憲兵，明年起也將打造新一代特種作戰綜合訓練場，藉此滿足憲兵特勤隊平戰任務訓練需求，而訓場也以「現代化都市」城鎮戰作為模擬依據，藉此提升反恐與城鎮作戰訓練成效，未來也可供其他軍種特種部隊、警方使用。該案將投入二億六九二○萬五千元預算，自明年執行至民國一一一年，明年執行二一二萬三千元。