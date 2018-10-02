反潛新戰力 派里級雙艦將成軍

2018-10-02

銘傳、逢甲號戰力優異 可嚇阻中國潛艦

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國二○一四年售我兩艘派里級巡防艦，去年五月返抵國門，現正進行成軍前最後作業，並已敲定命名為「銘傳」、「逢甲」號。對此，海軍參謀長李宗孝昨在立法院透露，這兩艘艦艇將在今年十一月完成相關訓練後正式成軍。由於派里級巡防艦具備優異的反潛戰力，海軍也預估，該艦能對中國潛艦造成嚇阻效果。

立法院外交及國防委員會昨審查國防部、退輔會今年度預算凍結案報告，並邀相關官員列席備詢。民進黨立委蔡適應質詢，我國兩艘派里級巡防艦何時成軍？李宗孝表示，預計今年十一月完成相關訓練後，將正式成軍。

由於我國八艘現役成功級巡防艦，就是自美國獲得派里級巡防艦技術移轉，並修改設計而來，蔡適應追問，這兩艘派里級軍艦引進後，對我國海軍戰力有何提升之處？李宗孝表示，派里級巡防艦和成功級巡防艦不同之處，在於反潛戰力大幅提升。李也認同，派里級巡防艦對中國潛艦將具「嚇阻效果」。

配備防空、反艦飛彈 可獨立作戰

事實上，我國海軍現役艦艇之中，濟陽級巡防艦具備最優異的遠洋反潛能力，但該艦已服役逾四十年，包括動力、武器配備等已逐漸不符現今作戰需求，而派里級巡防艦配備AN/SQQ-89反潛作戰系統、SQR-19聲納，將使我海軍反潛作戰能力獲得提升。派里級巡防艦亦配備足量的防空、反艦飛彈，因此亦具備一定的獨立作戰能力。

此外，中科院在上週高雄海事展之中，發表一千四百噸的「輕型巡防艦」構想，蔡適應昨質詢，海軍是否將採購此艦？李宗孝表示「沒有」。民進黨立委黃偉哲也追問中科院發表此構想的目的為何？中科院副院長馬萬鈞表示，中科院轉型為行政法人後，已非國防部下轄機關，但仍會主動提出產品概念，讓國防部挑選，如未獲國軍選中，就不會投入資源啟動研發作業。