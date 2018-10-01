世台會錄影致詞╱小英︰台灣守護民主價值 抗中打壓

2018-10-01

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕世界台灣同鄉會聯合會第四十五屆年會今年選在東京舉辦，吸引了七百多位來自全球的台僑與會，年會主題為「促進國家正常化」，大會發表宣言支持蔡英文政府，在三十日的年會大會中，蔡英文總統透過錄影發表祝賀辭，並強調中國正在傷害兩岸穩定和台灣民主，面對中國的挑戰與打壓，台灣有決心守護民主價值，繼續爭取與我們理念一樣的國家，共同支持台灣。

安倍親信萩生田 受邀演說

世台會年會二十九日晚間舉辦歡迎晚會，駐日代表謝長廷和日本友台參、眾議員出席祝賀。謝長廷致詞時表示，「台北駐日本經濟文化代表」是對外說的，他就是「台灣大使」。近來因為關西機場風波飽受批評的謝長廷還說，中國用假消息和假新聞看看台灣能不能承受，為了守護民主自由的社會，我們要堅持下去。

日本自民黨副幹事長、眾議員萩生田光一受邀發表演說，他表態支持台灣向國際奧委會爭取正名的行動，雖然二○二○年的東京奧運可能來不及，但他相信日台友誼還是能透過這次的奧運再次加深。萩生田曾任內閣官房副長官，也是日本首相安倍晉三的親信，一般認為他的說法和安倍的想法很貼近。

萩生田光一表示，身為安倍的親信，他想告訴台灣朋友，「安倍可能是全世界最親台的政治家」，他希望台灣能趁現在加深與日本的關係，不過，身為一位朋友，也有一些抱怨不吐不快，他希望台灣早日處理東北食品進口的禁令，因為日食問題已經從科學問題變成政治問題，所以請蔡總統作政治的決斷，萩生田還反問：「如果沒有信任關係，如何交朋友？」

大會敦促小英政府推動台灣國家正名運動、制定台灣新憲法。前總統陳水扁錄影談話表示，維持中華民國現狀是死路一條，只有台灣國家正常化，才是唯一的活路。