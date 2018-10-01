邦交警訊 3友邦未在聯大發言挺台

2018-10-01

貝里斯︰聯國應讓台灣參與

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十三屆聯大總辯論進入尾聲，迄今有十二友邦為台灣發聲，貝里斯廿九日力挺台灣說，聯合國對台灣採取政治及人道制裁，「此種制裁根本不應存在」。然而多年發聲挺台的海地，今年卻未提及台灣；宏都拉斯今年也未發表支持台灣言論，宏國總統葉南德茲上週更說，歡迎中國在拉美擴展影響力；瓜地馬拉則已是第三年未發言支持，皆為邦交警訊。

海地罕見未提台灣 宏都拉斯連2年、瓜地馬拉連3年未發聲

繼巴拉圭、馬紹爾、史瓦帝尼、吉里巴斯、諾魯、帛琉、吐瓦魯、聖文森、索羅門、聖露西亞、聖克里斯多福等十一友邦在聯大總辯論為我發聲後，貝里斯也於美東時間廿九日為我執言。我友邦餘教廷與尼加拉瓜，則將於美東時間今登台。

貝里斯外長艾林頓在聯大總辯論中說，貝里斯秉持一樣的決心，重申其為二千三百萬台灣人民的請願，呼籲聯合國迅速就台灣參與聯合國體系採行新作法。

艾林頓說，台灣是第廿二大經濟體、民主蓬勃發展且完全遵守國際規範與標準。然而即便全球認可台灣的成功，且聯合國會員國皆願與此經濟體通商，聯合國卻切斷與台灣的關係，甚至拒絕承認台灣護照合法性，進而阻止台灣旅客入聯合國參訪。艾林頓直言，援引二七五八號決議、對台灣採取政治及人道制裁（embargo），「在聯合國根本不應存在」。

多、薩與我斷交前 皆停止聲援

自蔡政府上台以來，多明尼加與薩爾瓦多連續兩年未在大會中為我發聲，今年即斷交。而與中國接觸頻繁的瓜地馬拉，也已三年未在聯大辯論中提及台灣，曾遭點名邦交有慮。宏都拉斯去年未發言，透過個別致函方式支持台灣，今年則再次未發言；宏都拉斯駐美大使塔伯拉穆尼奧斯表示，宏台現階段邦誼不變，未來會繼續深化關係。

過去四年都在聯大中替台灣發言的海地，今年發言時則罕見地未提及台灣。海地總統摩依士五月底率團訪台，兩國承諾加強合作。

外交部︰尊重友邦的作法

外交部發言人李憲章對此表示，我方和友邦保持充分溝通，也向來尊重友邦以他們認為最合適的方式，選擇替我們執言的場合和時機。