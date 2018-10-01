政軍兵推 多部會一團亂 總統促改進

2018-10-01

要求明年多加訓練 增加軍、文部會之間的統合

〔記者羅添斌／台北報導〕由國安會規劃實施的政軍兵推已在九月上旬結束，政府資深官員昨天透露，由於多個部會在政軍兵推期間，對危機狀況處理得手忙腳亂，「有些不知道自己手上有什麼資源，有些連自己的兵力、人力在哪都不知道」，讓蔡英文總統頗有微詞，要求明年要多加訓練，更應增加軍文政府部門之間的統合性。

官員說，政軍兵推是在前總統陳水扁任內開始推動實施，原則上每年實施一次，今年為第十一次演練，基於讓各部會有更多的跨部會演練、累積處理危機經驗，明年起不排除會調整作業規劃，增加軍文跨部會之間危機處理與模擬演練的次數。

今年度的政軍兵推是在九月八日至十一日，一連舉行四天，兵推期間對參與演習的各部會下達近一百個威脅想定，考驗個別部會和跨部會之間面對危機如何處置，以及是否能快速提出良好的因應方案。

官員︰某部會搞自己的 天天挨批

官員表示，政軍兵推是由國安會主導，其下分為演習組（主要為行政院各部會，各部會都設有一個作業室）、攻擊組（擔任模擬攻擊角色）及觀察組（觀察及評鑑演習組與攻擊組的表現）；攻擊組是由前國安會秘書長、現任台日關係協會會長邱義仁擔任組長，觀察組則由亞太基金會副董事長陳忠信領軍，攻擊組及觀察組成員十餘人，每組均邀請前軍職首長及學者參與，全體參與人數約五百人。

官員表示，綜合這兩年政軍兵推結果，都有同樣問題出現，那就是各部會在面對威脅想定，由國安會下達的模擬危機狀況時，處理得手忙腳亂，有些更是荒腔走板；他說，觀察組每天為各參演部會打分數評鑑，「國防部處理機制最有經驗，每天的評鑑都是第一名，但也有以菁英自許的某部會，少與其他部會共同會商，自己搞自己的，結果每天都被批評，去年如此，今年也是如此。」

邱義仁扮習近平 模擬對台施壓

官員說，從近兩年政軍兵推的經驗觀察，中央政府跨部會處理危機的能力明顯有待加強，尤其是一般政府部會與具有兵力（軍隊、海巡、警消）的政府部會之間，在遇到危機時資源相互整合的能力不足，對緊急應變機制作業的不明確，都是未來要檢討及強化的部分。

此外，相關人士透露，在政軍兵推後期時，邱義仁還扮演中國領導人習近平，錄製「反獨促統」的對台談話對台施壓。

相關人士表示，前國防部長馮世寬目前擔任國防安全研究院董事長，在這次兵推期間，國防安全研究院也派出多位正副研究員及研究助理前來支援，預料明年的政軍兵推，國防安全研究院將會承接更重要的任務及角色。