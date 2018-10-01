丁趕場 與連勝文同台抱抱

2018-10-01

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨啟動大規模輔選模式，一天安排五場議員參選人競選總部成立行程，而丁出席內湖南港議員參選人游淑慧競選總部成立儀式時，與國民黨副主席郝龍斌及國民黨中常委連勝文同台；媒體詢問丁、連兩人互動是否偏冷，兩人連忙否認，連更馬上與丁、游在台上互擁抱。

連勝文和丁守中二○一四年為爭取國民黨提名參選台北市長時，彼此口水戰不斷，因此今年北市長選戰連、丁互動情況始終成關注焦點。

扮母雞 啟動輔選

丁守中昨一口氣出席國民黨議員應曉薇、闕枚莎、林亭君、無黨籍議員林瑞圖，國民黨議員參選人游淑慧等競選總部及婦女會成立活動。

丁守中表示，台北市政府在前市長郝龍斌任內推動的「祝你好孕」，他當上市長後會再加碼五萬元，讓民眾坐月子坐到滿。

丁也說，台北市長柯文哲任內雖在南港老舊社區推動五十二公頃的產業生活特定實驗專區，但計畫設有六年的落日條款，一般民眾根本看得到、吃不到，未來上任後將會改為專區取消時效，讓南港隨時都可以都更；此外，還要把都更處升級為都更局，藉由提高層級與一條鞭作業，加速北市更新。

另外，中選會認為國民黨的「反空污公投」連署不合格率達三成七，丁守中批評中選會已經成為第二個「東廠」。